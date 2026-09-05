Roma-Atalanta, le pagelle: Soulé la risolve, Hermoso si riscatta e la DyMalen è... normale

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Carnesecchi para quasi tutto ma ha colpe sul gol del 2-1, Samardzic e Gaetano in mezzo al campo fanno molta faticadi Enzo Palladini
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ROMA
Svilar 6 - Zero tiri ricevuti nel primo tempo, un tiro imprendibile per l'1-0 di Ederson, per il resto poco da segnalare.
Mancini 6 - Gli impegni difensivi non sono particolarmente onerosi, quindi si concede qualche incursione in avanti ed è il primo ad andare vicino al gol.
Dal 18' st Ghilardi 6 - Non è appariscente, ma quando entra in campo, in qualunque delle tre posizioni difensive, fa il suo dovere.
Ndicka 6 - Trasmette sicurezza, non ha paura dei duelli con il muscolare Scamacca, è sempre puntuale nelle chiusure difensive. Poi però entra Krstovic e lo mette in difficoltà.
Dal 22' st Balerdi 6 - Mostra un piccolo saggio della sua qualità e della sua eleganza nei movimenti difensivi.
Hermoso 6,5 - Prima rischia di contribuire a una possibile sconfitta facendosi saltare da De Ketelaere nell'azione del gol del vantaggio atalantino, poi alla fine rimedia con il gol dell'1-1.
Lulli 6 - Meno spensierato e meno lucido del solito, anche perché dalla sua parte si trova spesso a sbattere contro Kolasinac che non è certo morbido da superare.
Dal 9' st Molina 6 - Fa la sua parte nella Roma argentinizzata del secondo tempo.
Cristante 6,5 - Intraprendenza e spirito di iniziativa per tutto il primo tempo. Se la Roma sta costantemente al limite dell'area avversaria è anche merito del suo modo di stare in campo. Poi però cala vistosamente.
Konè 6,5 - Chiunque transiti dalle sue parti viene dissuaso da qualsiasi intenzione bellicosa, con un tackle normale o se necessario con una spallata regolare. L'importante è che non passi.
Wesley 6,5 - Mette spesso e volentieri il turbo andando a sfruttare una terra di nessuno stranamente lasciata da Sarri su quel lato, sempre con suggerimenti interessanti.
Dybala 6 - Mette un po' in allarme la tifoseria toccandosi una coscia dopo pochi minuti, però poi riprende, magari senza esagerare nelle accelerazioni ma con qualità.
Rodrigo Mora 6,5 - Ha voglia di mostrare il suo talento al pubblico di casa e in effetti i suoi movimenti sono sempre molto efficaci. I suoi cross sono pennellate. Soprattutto quello che manda vicini a un passo dal gol dopo meno di un quarto d'ora. Poi prova anche qualche conclusione personale, sempre fuori di poco.
Dal 9' st Soulè 7 - Molto motivato, sogna di poter risolvere la partita con le proprie forze, e alla fine è proprio quello che fa, dopo qualche tentativo andato a vuoto; tutto suo il gol del 2-1 proprio allo scadere.
Malen 6 - I difensori dell'Atalanta non gli danno tregua, gli stanno addosso, l'olandese ogni tanto riesce a sgusciare, ma senza trovare lo spunto devastante che ha di solito.
Dal 18' st Castro 6,5 - Si traveste da Malen, nel senso che lo ricorda molto nella prima giocata con cui centra il palo. Si dò da fare, ma deve ancora capire bene cosa vuole Gasp da lui. Poco prima della fine centra anche una traversa.
Allenatore Gasperini 6.5 - Non è stata una Roma diversa dal solito nell'atteggiamento, solo la precisione non è stata la solita per ottanta minuti.
ATALANTA
Carnesecchi 6,5 - Capisce subito che non sarà una serata tranquilla, in una ventina di minuti deve già effettuare due parate decisive. Poi si ripete nella ripresa, con un gran finale poco prima di prendere il gol dell'1-1 e quello del 2-1 sul quale ha delle colpe.
Bellanova 6,5 - Deve adattare le sue caratteristiche alla contingenza. Mancano le sue sgroppate in fase propositiva, deve fare il difensore con grande attenzione. E il suo apporto è veramente importante.
Kossounou 6 - Come tutto il pacchetto difensivo deve utilizzare muscoli e nervi saldi per reggere l'urto, perché la Roma è sempre dalle sue parti.
Scalvini 6 - Sta imparando a giocare in una difesa a quattro dopo tanti anni gasperiniani, non è una banalità, anche perché gli impedisce qualche incursione in avanti.
Kolasinac 6 - Di fluidificare non se ne parla, serve la sua presenza sulla linea difensiva, per limitare le discese dalla sua parte.
Dal 27' st Zappacosta 6 - Nonostante l'età, ha ancora energia da mettere in campo e da sprigionare sulla fascia.
Samardzic 5 - Un inizio pieno di distrazioni, con un paio di errori in uscita dalla propria zona difensiva. In quanto al duello con Konè, non è proprio un vero duello, troppo più potente il francese.
Dal 21' st Pasalic 6 - La sua esperienza al servizio si una squadra che si è trovata inaspettatamente in vantaggio.
Gaetano 5 - Vorrebbe e dovrebbe giocare più palloni secondo Sarri, ma Gasperini ha preparato un trattamento speciale anche per lui, limitandone molto l'autonomia. Dopo il fischio finale rimedia anche un'espulsione per proteste sicuramente evitabile.
Ederson 6,5 - Qualche tocco di una certa qualità, ma meno di quanto ci si aspetti da lui per tutto il primo tempo. Appena inizia il secondo, gli capita la palla giusta e spacca la porta per l'1-0. E corre, corre più di tutti.
Dal 34' st Kessiè sv.
De Ketelaere 5,5 - Un apporto quasi impalpabile il suo nel primo tempo, sempre raddoppiato e triplicato anche quando si trova poco davanti a Bellanove per dare una mano alla difesa. Poi inizia la ripresa e inventa subito il suggerimento che porta all'1-0 di Ederson. Unica giocata vera.
Scamacca 5,5 - Costretto a lottare da solo, a volte contro Ndicka e a volte contro due o tre difensori, eppure ogni tanto riesce a prendere qualche pallone e a giocarlo.
Dal 1' st Krstovic 6 - Appena entra in campo, fa partire l'azione dell'1-0 di Ederson. Poi mette in costante difficoltà la difesa romanista, anche se non è preciso al tiro.
Elmas 5 - Totalmente fuori dalla manovra nerazzurra, Ha compiti di contenimento che in realtà non svolge nel migliore dei modi, limitando nel frattempo l'apporto offensivo.
Dal 21' st Zalewski 5,5 - Fa la sua parte sicuramente meglio di Elmas, ma non molto meglio.
Allenatore Sarri 5,5 - È mancata la gestione del finale, a differenza delle partite precedenti.