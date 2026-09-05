ROMA-ATALANTA 2-1

Serie A, Roma-Atalanta 2-1: Hermoso e Soulé ribaltano i nerazzurri nel recupero

Ederson illude Sarri, il difensore spagnolo e l’argentino firmano la rimonta tra il 90’ e il 93’: Gasperini resta appaiato all’Inter

05 Set 2026 - 22:58
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LA PARTITA
L’Inter chiama, la Roma risponde: i giallorossi ribaltano l’Atalanta 2-1 nel recupero all’Olimpico nella terza giornata di Serie A. Primo tempo dominato dai giallorossi, che sfiorano subito il gol al quarto d’ora con il colpo di testa di Mancini respinto da Carnesecchi. Qualche minuto più tardi ci prova anche Cristante, ma il portiere nerazzurro è monumentale (in seguito un gol annullato a Ndicka per fuorigioco). Dopo la mezz’ora inizia ad accendersi anche Mora, il portoghese flirta con il gol ma non insacca. Il primo tempo finisce 0-0, ma le cose cambiano in avvio di ripresa: ottima sgasata di De Ketelaere sulla sinistra, e dopo un batti e ribatti in area di rigore Ederson spacca la porta al 47’ per l’1-0 bergamasco. Il vantaggio profuma quasi di beffa per i padroni di casa (nonostante Krstovic abbia un paio di occasioni per raddoppiare), con Gasperini che getta nella mischia Castro al posto di un Malen più appannato rispetto alle prime due uscite. L’argentino ex Bologna colpisce subito un palo pieno clamoroso dopo l’ora di gioco, poi è la traversa a fermarlo all’89’. Tutto lascia pensare al successo bergamasco, ma nel finale arriva la clamorosa rimonta giallorossa: al 90’ Hermoso stacca di testa su corner di Soulé e fa 1-1, poi l’argentino al 93’ rientra sul sinistro e buca Carnesecchi con il suo sinistro forte sul primo palo. La Roma ribalta l’Atalanta e resta a punteggio pieno insieme all’Inter, primo ko per i nerazzurri. 

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IL TABELLINO

Roma-Atalanta 2-1
Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini (dal 16’ st Ghilardi), Ndicka (dal 22’ st Balerdi), Hermoso; Lulli (dal 9’ st Molina), Cristante, Koné, Wesley; Mora (dal 9’ st Soulé); Dybala, Malen (dal 16’ st Castro). All. Gasperini. A disp. De Marzi, Gollini, Rensch, Ghilardi, Koulierakis, De Roon, Arena, Pisilli.
Atalanta (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Koussonou, Scalvini, Kolasinac (dal 28’ st Zappacosta); Samardzic (dal 21’ st Pasalic), Gaetano, Éderson (dal 34’ st Kessie); De Ketelaere, Scamacca (dal 1’ st Krstovic), Elmas (dal 21’ st Zalewski). All. Sarri. A disp. Pompei, Sportiello, Kristensen, Obric, Bernasconi, Rowe, Raspadori.
Arbitro: Colombo.
Marcatori: 47’ Ederson (A), 90’ Hermoso (R), 93’ Soulé (R). 
Ammoniti: Gasperini (All. R); Sarri (All. A), Bellanova (A).
Espulsi: Gaetano (A)

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