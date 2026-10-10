Gasperini: "Svilar fuori un mese, spazio a Gollini. L'Inter è ancora la più forte"

Sulle insidie della sfida con il Como: "La squadra di Fabregas ha dimostrato con i risultati il proprio valore, meritano tutti gli elogi che ricevono. Competono per le primissime posizioni. L'Inter è sopra a tutti ancora, la nostra partita contro l'Inter è stata positiva, ripartiamo da lì. Poi ci sono Como e le altre che si giocano i posti dietro all'Inter. Loro, come noi, hanno diverse possibilità, nelle due partite della passata stagione contro di noi hanno giocato con la difesa a 3. L'aspetto tattico è importante, ma non è determinante. I gol subiti a inizio ripresa? Sono particolari, ci si presta attenzione, ma sono soddisfatto dei gol che facciamo e delle nostre partite. Cerchiamo di correggere tutto. Chiaramente è un dato che ci fa riflettere, ma penso siano episodi singoli. De Roon sta bene. Il rovescio della medaglia è che è da tempo che non gioca, ma ci sono tante partite e faremo tante rotazioni. Mora? Non posso parlare di tutti. Domani saremo 18 giocatori di movimento, ne giocheranno 16. Spero che questo messaggio passi, io non riesco oggi a prevedere chi giocherà le prossime partite. Per come vedo io una squadra, dato che ci sarà uno stadio importante e un centenario, credo si debba avere la proprietà molto coinvolta. Questa è una mia considerazione. Io sono venuto qui quando ho conosciuto i Friedkin, mi hanno convinto loro".