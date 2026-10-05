Gasperini: "Dybala e Molina all'ultima di Messi? Il club ha detto 'no'. Koné era insostituibile"

Mentre Manu Koné è stato sì trattenuto, ma dalla possibilità di trasferirsi al Chelsea: "Non si poteva sostituire. Non c'era niente di fattibile e non c'erano i tempi tecnici per il trasferimento, per le persone coinvolte e i contratti da firmare. Sono contento sia andata così, lui potrà aumentare ancora il suo lavoro, come ha fatto e sta facendo". Vedremo se a gennaio il mercato regalerà l'esterno sinistro d'attacco tanto richiesto: "Non è facile perché gli attaccanti sono i più ricercati e costosi, tutte le squadre li cercano e chi li ha non se ne priva facilmente. Abbiamo un buon reparto offensivo, quel ruolo non l'abbiamo mai lasciato scoperto".