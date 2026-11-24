"Siamo contentissimi di essere qui, abbiamo fatto un giro nello stadio ed è stato impressionante. Siamo felici di poter giocare qui ed essere parte della storia di questo stadio. Non vediamo l'ora di goderci l'atmosfera domani sera". Così il tecnico dello Stoccarda Sebastian Hoeness alla vigilia della sfida di Champions contro l'Inter. "Era impossibile aspettarsi di avere un punto in più di loro - ha detto - Siamo davanti e faremo di tutto perché l'Inter rimanga dietro. Ci vogliamo misurare contro loro, sono tra le più grandi squadre in Europa. Noi siamo in grado di tenere testa anche ad avversarie così forti". E ancora: "Ho visto Atalanta-Inter live, ma anche altre partite in differita. L'Inter è organizzata benissimo, ha un grandissimo allenatore e grandi individualità. La vedo come un unico collettivo che funziona molto bene. Per l'Inter è insolito prendere così tanti gol, non so se ci siano falle strutturali. Non penso che l'Inter giocherà con la stessa difesa di Bergamo. Ci sono anche delle defezioni, ma hanno una squadra fantastica e noi dobbiamo mostrare di cosa siamo capaci, sfruttando magari i loro punti deboli. Abbiamo una grande sfida davanti a noi".