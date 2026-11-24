"Una partita che rappresenta moltissimo, abbiamo lavorato molto per essere qui e domani possiamo capire a che livello siamo. Sono molto orgoglioso di essere qui con la Roma". Così l'attaccante della Roma Paulo Dybala intervenuto ai microfoni di Sky Sport, alla vigilia della partita contro il Psg in Champions League. "La squadra sta molto bene, al di là se gioco io o no. Io personalmente mi sento bene, con voglia di giocare e dare il mio contributo alla squadra", ha aggiunto l'attaccante argentino. "Sinner? Mi dispiace quando un giocatore ha un infortunio così e si deve operare, perché è bello vederlo in campo - ha detto Dybala sul campione azzurro, di cui è un grande ammiratore - Io che ho attraversato questa situazione gli auguro il meglio, in questi primi giorni si può godere la famiglia e gli amici per ricaricarsi a livello mentale. Poi lui è un grande campione e sono sicuro tornerà più forte di prima".