Dopo il terzo crociato Vanheusden si arrende: "Mi ritiro, il corpo mi dice basta"

Era una grandissima promessa ma, a causa dei continui infortuni, non è mai riuscito a realizzare il suo potenziale. La parabola di Zinho Vanheusden nel calcio si chiude a soli 26 anni, dopo che per la terza volta ha riportato la rottura del crociato: "Oggi prendo una decisione che non avrei mai pensato di dover prendere a questa età. Dopo 22 anni di calcio, la mia vita da calciatore professionista si ferma. Nel mio cuore vorrò sempre continuare a essere calciatore, ma il mio corpo da tempo mi dice basta. Ed è per questo che prendo questa decisione — per rispetto verso me stesso, la mia salute e la mia responsabilità come padre — anche se scriverlo sembra irreale. Voglio ancora poter camminare senza dolore, giocare con mio figlio e godermi la vita con la mia famiglia. Non so come sarà alzarmi senza il calcio, ma ora lo scoprirò".