Calcio
Serie A
ROMA-SASSUOLO 2-0

Serie A, Roma-Sassuolo 2-0: Koné e Soulé lanciano i giallorossi, Milan agganciato

Ferguson va ko nel primo tempo, ma nel giro di due minuti (77’ e 79’) il colpo di testa di Manu Koné e il sinistro di Soulé portano i tre punti ai giallorossi

10 Gen 2026 - 20:09
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Nella prima giornata del girone di ritorno di Serie A la Roma trova i tre punti all’Olimpico superando 2-0 il Sassuolo. I neroverdi affrontano il primo tempo con coraggio, con Svilar che deve superarsi su Ismael Koné al quarto d’ora. La prima frazione si chiude a reti bianche, con Gasperini che a pochi minuti dal duplice fischio perde anche Ferguson per infortunio. Nella ripresa la squadra di Grosso si chiude, con Tsimikas che si divora il vantaggio al 54’. Il greco lascia spazio a Wesley, che semina subito il panico sulla sinistra. I padroni di casa aumentano la pressione sempre di più e dopo il 75’ archiviano la pratica nel giro di due minuti con un uno-due micidiale: al 77’ Manu Koné incorna in rete sul cross morbido di Soulé, poi al 79’ l’argentino batte Muric dopo un cross basso di Ghilardi rifinito da El Shaarawy. La Roma con questo 2-0 aggancia momentaneamente il Milan a 39 punti (rossoneri impegnati domani a Firenze, oltre a dover recuperare il turno in casa del Como). Resta fermo a quota 23 il Sassuolo.

LE PAGELLE

Soulé 7.5 – Dopo un primo tempo non facile confeziona l’assist per il gol che sblocca la gara di Koné e chiude i conti con un sinistro glaciale a tu per tu con Muric.

M. Koné 7 – Viene subito ammonito e rischia tanto, sembra sempre un po’ in affanno nel confronto con il suo omonimo Ismael Koné. Cresce tanto nella ripresa, trovando un gol pesante per stappare una partita difficile.

Tsimikas 5.5 – Poco coraggio da parte sua nel corso del primo tempo, poi si divora a porta quasi sguarnita il gol del vantaggio al 54’. Il suo errore poteva costare molto caro. Wesley 6.5 (dal 18’ st) – Entra al posto di Tsimikas e riaccende l’attacco giallorosso, con tanta energia e pericoli causati agli avversari.

I. Koné 6.5 – Qualità e quantità nel centrocampo del Sassuolo, il migliore in campo dell’intera partita almeno fino al 75’. Forse un po’ di rimpianti per quell’occasione mancata nel primo tempo. Iannoni sv (dal 38’ st).

Muharemovic 5.5 – Meno lucido e brillante rispetto ad altre apparizioni: si dimentica completamente della presenza in area di Koné (nonostante non fosse sua la marcatura), poi crolla definitivamente (insieme ai compagni di reparto) nel 2-0 di Soulé.

IL TABELLINO
Roma-Sassuolo 2-0
Roma (3-4-1-2): Svilar 6.5; Ghilardi 6.5, Mancini 6 (dal 43’ st Ziolkowski sv), Hermoso 6; Celik 6.5 (dal 43’ st Rensch sv), Pisilli 6, M. Koné 7, Tsimikas 5.5 (dal 18’ st Wesley 6.5); Soulé 7.5 (dal 43’ st Romano sv); Dybala 6, Ferguson 5.5 (dal 39’ pt El Shaarawy 6.5). All. Gasperini. A disp. Zelezny, Vasquez, Mirra, Lulli, Angelino, Bah, Arena.
Sassuolo (4-3-3): Muric 6; Walukiewicz 5.5, Idzes 5.5, Muharemovic 5.5, Doig 5.5; Lipani 6 (dal 26’ st Vranckx 6), Matic 6, I. Koné 6.5 (dal 38’ st Iannoni sv); Fadera 6 (dal 26’ st Cheddira 6), Pinamonti 6 (dal 38’ st Moro sv), Laurienté 5.5 (dal 38’ st Pierini sv). All. Grosso. A disp. Zacchi, Turati, Satalino, Odenthal, Macchioni, Barani, Skjellerup.
Arbitro: Marcenaro.
Marcatori: 77’ M. Koné (R), 79’ Soulé (R).
Ammoniti: M. Koné (R), Hermoso (R); Muric (S), Matic (S).
Espulsi: -
Note: ammonito Gasperini (all. Roma) per proteste.

LE STATISTICHE
La Roma ha vinto quattro partite di fila contro il Sassuolo per la prima volta in Serie A.
Era dallo scorso settembre che la Roma non vinceva due partite consecutive senza subire gol in Serie A (contro Lazio e Hellas Verona in quel caso).
Era dalle prime due partite di questo campionato che il Sassuolo non perdeva due match consecutivi in Serie A (contro Napoli e Cremonese in quella occasione), mentre era da gennaio 2024 che non perdeva due gare consecutive senza segnare (vs Juventus e Monza).
Il Sassuolo è rimasto senza successi per sei gare di fila (3N, 3P) in Serie A per la prima volta da marzo-aprile 2024.
Tra i giocatori nati dal 2003 in avanti, Matías Soulé è soltanto uno dei due, assieme a Lamine Yamal, ad avere preso parte ad almeno 10 gol (6G+4A per lui) in ciascuna delle ultime tre stagioni dei cinque maggiori campionati europei.
Matías Soulé è soltanto uno dei tre giocatori ad avere preso parte ad almeno 10 gol (6G+4A per lui) in ciascuna delle ultime tre stagioni di Serie A, assieme a Christian Pulisic e Lautaro Martínez: tra questi, è il più giovane.
Matías Soulé ha sia segnato che fornito assist in un match di Serie A per la prima volta dallo scorso ottobre, contro la Fiorentina.
Manu Koné ha preso parte a tre gol (due reti, un assist) nelle 20 partite di questo campionato: lo stesso numero di partecipazioni di tutto lo scorso torneo, ma in 34 sfide.
Manu Koné ha segnato un gol in ciascuna delle ultime due gare giocate all’Olimpico: ne aveva realizzato soltanto uno in tutte le precedenti 25 gare interne disputate nella competizione.
La Roma ha trovato il gol con Manu Koné alla 19ª conclusione effettuata contro il Sassuolo.
Sono 12 le reti subite dalla Roma in questo campionato; soltanto il Bayern Monaco ha fatto meglio (11) nei cinque maggiori campionati europei in corso.
La Roma ha subito non più di 12 gol dopo le prime 20 partite disputate in un torneo di Serie A per la quinta volta nella sua storia, la prima dal 2013/14 (10 in quella stagione).
Era dal 2017 che la Roma non subiva più di un gol nelle prime tre partite di un anno solare in Serie A (zero in quel caso).
Era dal 2017/18 che la Roma non metteva assieme almeno nove clean sheet nelle prime 20 partite di un singolo campionato di Serie A.
Tra il primo e il secondo gol della Roma sono trascorsi soltanto 209’ secondi.
La Roma ha evitato il pareggio per la 26ª partita di fila in Serie A (18V, 8P): l’ultimo risale al 13 aprile 2025, contro la Lazio (1-1).

Bove all'Olimpico con la fidanzata per l'ultimo saluto ai tifosi da giallorosso

© IPA
© IPA
© IPA

© IPA

© IPA

serie a
roma
sassuolo

