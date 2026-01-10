Serie A, Roma-Sassuolo 2-0: Koné e Soulé lanciano i giallorossi, Milan agganciato

LE STATISTICHE

La Roma ha vinto quattro partite di fila contro il Sassuolo per la prima volta in Serie A.

Era dallo scorso settembre che la Roma non vinceva due partite consecutive senza subire gol in Serie A (contro Lazio e Hellas Verona in quel caso).

Era dalle prime due partite di questo campionato che il Sassuolo non perdeva due match consecutivi in Serie A (contro Napoli e Cremonese in quella occasione), mentre era da gennaio 2024 che non perdeva due gare consecutive senza segnare (vs Juventus e Monza).

Il Sassuolo è rimasto senza successi per sei gare di fila (3N, 3P) in Serie A per la prima volta da marzo-aprile 2024.

Tra i giocatori nati dal 2003 in avanti, Matías Soulé è soltanto uno dei due, assieme a Lamine Yamal, ad avere preso parte ad almeno 10 gol (6G+4A per lui) in ciascuna delle ultime tre stagioni dei cinque maggiori campionati europei.

Matías Soulé è soltanto uno dei tre giocatori ad avere preso parte ad almeno 10 gol (6G+4A per lui) in ciascuna delle ultime tre stagioni di Serie A, assieme a Christian Pulisic e Lautaro Martínez: tra questi, è il più giovane.

Matías Soulé ha sia segnato che fornito assist in un match di Serie A per la prima volta dallo scorso ottobre, contro la Fiorentina.

Manu Koné ha preso parte a tre gol (due reti, un assist) nelle 20 partite di questo campionato: lo stesso numero di partecipazioni di tutto lo scorso torneo, ma in 34 sfide.

Manu Koné ha segnato un gol in ciascuna delle ultime due gare giocate all’Olimpico: ne aveva realizzato soltanto uno in tutte le precedenti 25 gare interne disputate nella competizione.

La Roma ha trovato il gol con Manu Koné alla 19ª conclusione effettuata contro il Sassuolo.

Sono 12 le reti subite dalla Roma in questo campionato; soltanto il Bayern Monaco ha fatto meglio (11) nei cinque maggiori campionati europei in corso.

La Roma ha subito non più di 12 gol dopo le prime 20 partite disputate in un torneo di Serie A per la quinta volta nella sua storia, la prima dal 2013/14 (10 in quella stagione).

Era dal 2017 che la Roma non subiva più di un gol nelle prime tre partite di un anno solare in Serie A (zero in quel caso).

Era dal 2017/18 che la Roma non metteva assieme almeno nove clean sheet nelle prime 20 partite di un singolo campionato di Serie A.

Tra il primo e il secondo gol della Roma sono trascorsi soltanto 209’ secondi.

La Roma ha evitato il pareggio per la 26ª partita di fila in Serie A (18V, 8P): l’ultimo risale al 13 aprile 2025, contro la Lazio (1-1).