Pisacane: "Maldini? Il gol certifica la sua coscienza pulita. Romano come Strootman"

“Io, caratterialmente, sono molto particolare. Credo molto nelle buone azioni e nell’energia positiva: il gol di oggi certifica la buona fede del ragazzo". Così il tecnico del Cagliari, Fabio Pisacane, dopo la vittoria sul campo dell'Udinese parlando dell'uomo che ha deciso la sfida, Daniel Maldini: "Penso che, se non avesse avuto la coscienza pulita, non si sarebbe tolto la soddisfazione di oggi. E non era nemmeno al 100% perché aveva preso una contusione sullo sterno nell’impatto, però sarebbe stato deleterio non schierarlo, anche per i compagni”.
Poi su Romano: “Secondo me non sa neanche lui quanto è forte. È un giocatore completo, se devo fare un esempio è un giocatore allo Strootman con più impatto fisico. Forse Strootman aveva un piede più educato, però è un giocatore che ha comprensione del gioco, ha sacrificio, ha dedizione, sa giocare a calcio. È un giocatore completo. Deve giocare tanto, anche se sbaglia: mi ha spiazzato, rispetto a Palestra che proprio a Udine fece 2-3 errori sembra un giocatore molto più grande dell’età che ha”.