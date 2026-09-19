Pisacane: "Maldini? Il gol certifica la sua coscienza pulita. Romano come Strootman"

19 Set 2026 - 18:21
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
Cagliari: Fabio Pisacane, 40 anni © Getty Images

Cagliari: Fabio Pisacane, 40 anni © Getty Images

“Io, caratterialmente, sono molto particolare. Credo molto nelle buone azioni e nell’energia positiva: il gol di oggi certifica la buona fede del ragazzo". Così il tecnico del Cagliari, Fabio Pisacane, dopo la vittoria sul campo dell'Udinese parlando dell'uomo che ha deciso la sfida, Daniel Maldini: "Penso che, se non avesse avuto la coscienza pulita, non si sarebbe tolto la soddisfazione di oggi. E non era nemmeno al 100% perché aveva preso una contusione sullo sterno nell’impatto, però sarebbe stato deleterio non schierarlo, anche per i compagni”. 

Poi su Romano: “Secondo me non sa neanche lui quanto è forte. È un giocatore completo, se devo fare un esempio è un giocatore allo Strootman con più impatto fisico. Forse Strootman aveva un piede più educato, però è un giocatore che ha comprensione del gioco, ha sacrificio, ha dedizione, sa giocare a calcio. È un giocatore completo. Deve giocare tanto, anche se sbaglia: mi ha spiazzato, rispetto a Palestra che proprio a Udine fece 2-3 errori sembra un giocatore molto più grande dell’età che ha”. 

Ultimi video

02:12
San Siro compie 100 anni

San Siro compie 100 anni

01:10
DICH MAROTTA SU MAZZOLA DALL'OLIMPICO un pezzo della leggenda inter - embargo ore 20 DICH

Marotta ricorda Mazzola: "Un pezzo della leggenda Inter. Sia d'esempio"

01:32
DICH MOURINHO SU DERBY MILANO 19/9 DICH

Mou alla vigilia di Atletico-Real: "Il derby più speciale resta quello di Milano..."

01:25
DICH MOURINHO SU BLOCCO BASSO 19/9 DICH

Mou rievoca la sua Inter: "Anche tre giorni in blocco basso e non ci avrebbero mai segnato"

01:39
DICH SARRI PRE JUVENTUS 19/9 DICH

Sarri: "Non è una partita tra Spalletti e me"

01:21
DICH ALLEGRI SU MOMENTO NAPOLI 19/9 DICH

Allegri: "A Firenze è una delle 4-5 partite più importanti della stagione"

00:17
DICH ALLEGRI SU MAZZOLA 9/9 DICH

Allegri: "Condoglianze alla famiglia Mazzola, il calcio perde un uomo e un grandissimo giocatore.

03:26
DICH AMORIM SU GIORNALISTI E FORMAZIONI PER SITO 19/9 DICH

Amorim show in conferenza stampa: sfida i giornalisti a fare la formazione..

00:35
DICH AMORIM SU FORMAZIONE vs Benfica PER SITO 19/9 DICH

Amorim difende il suo Milan: "Sceglierei la stessa formazione fatta contro il Benfica"

00:26
DICH AMORIM SU SCONFITTA CON IL BENFICA PER SITO 19/9 DICH

Amorim e il Benfica: "Le sconfitte fanno male, ma vogliamo reagire subito

00:29
DICH AMORIM SU MAZZOLA PER SITO 19/9 DICH

Addio a Mazzola: l'omaggio di Amorim in conferenza stampa

01:54
Non solo Roma-Inter

Non solo Roma-Inter

01:04
Le probabili formazioni di Roma-Inter: una grande novità nei giallorossi

Le probabili formazioni di Roma-Inter: una grande novità nei giallorossi

00:34
Addio a Sandro Mazzola

Addio a Sandro Mazzola

01:35
Mourinho, tra critiche e derby: quale Real contro l'Atletico

Mourinho, tra critiche e derby: quale Real contro l'Atletico

02:12
San Siro compie 100 anni

San Siro compie 100 anni

I più visti di Calcio

DICH SPALLETTI SU CONTE DICH

Spalletti: "Conte? Certe voci non mi stupiscono"

DICH SPALLETTI POST NEC DICH

Spalletti: "Bella risposta alla gara persa col Sassuolo"

Inter, Calhanoglu rischia

Inter, Calhanoglu rischia

Ultimissime Milan: confronto Cardinale-Amorim, scenario caldo

DICH RUI COSTA POST MILAN-BENFICA 16/9 DICH

Rui Costa: "Amorim? Normale essere nel mirino se non vinci, ma le sue qualità usciranno"

DICH GASPERINI PRE ROMA - INTER 18/9 DICH

Roma-Inter, Gasp: "Non sono l'unico a perdere sempre contro di loro..."

Calcio ora per ora
Vedi tutti
20:30
Inter, Lautaro: "Primo tempo da cancellare, poi la reazione e un ottimo punto"
20:10
Inter, rimpianto Koné: da oggetto del desiderio a Mvp dell’Olimpico
19:22
Juve, lesione al legamento crociato del ginocchio destro per Grabara
19:18
Serie B, prima vittoria stagionale per la Samp
Cagliari: Fabio Pisacane, 40 anni
18:21
Pisacane: "Maldini? Il gol certifica la sua coscienza pulita. Romano come Strootman"