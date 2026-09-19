Pisacane: "Maldini? Il gol certifica la sua coscienza pulita. Romano come Strootman"

“Io, caratterialmente, sono molto particolare. Credo molto nelle buone azioni e nell’energia positiva: il gol di oggi certifica la buona fede del ragazzo". Così il tecnico del Cagliari, Fabio Pisacane, dopo la vittoria sul campo dell'Udinese parlando dell'uomo che ha deciso la sfida, Daniel Maldini: "Penso che, se non avesse avuto la coscienza pulita, non si sarebbe tolto la soddisfazione di oggi. E non era nemmeno al 100% perché aveva preso una contusione sullo sterno nell’impatto, però sarebbe stato deleterio non schierarlo, anche per i compagni”.