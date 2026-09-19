Inter, Lautaro: "Primo tempo da cancellare, poi la reazione e un ottimo punto"

19 Set 2026 - 20:30
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Due gol per riprendere la Roma e regalare all'Inter un pareggio in rimonta importantissimo. Carattere, corsa, istinto da killer d'area, Lautaro Martinez ha preso per mano la squadra dopo un primo tempo difficile e sottotono e ha stoppato i giallorossi: "Sì, primo tempo da cancellare - ha dichiarato a fine partite il capitano nerazzurro -, non siamo stati in campo e l’atteggiamento non è stato giusto. Nel secondo tempo è cambiato, ma in queste partite è difficile ribaltare il risultato. All’Olimpico è un ottimo punto. È questione di preparare le partite in modo corretto, lo facciamo ma dobbiamo rivedere l’inizio di certi match".

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