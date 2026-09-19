Inter, rimpianto Koné: da oggetto del desiderio a Mvp dell’Olimpico

“No, no, non ce l’hanno mai chiesto, non ne abbiamo mai parlato” ha detto D’Amico poco prima dell’inizio di Roma-Inter, ma in estate Manu Koné è stato l’oggetto del desiderio dei nerazzurri dopo che un anno prima furono davvero a un passo dal colpo. Ma poi i Friedkin bloccarono tutto, e sono rimasti sulle loro posizioni anche quando qualche mese fa i nerazzurri sono tornati alla carica su precisa richiesta di Cristian Chivu: "Gli incedibili non esistono più — come ha spiegato Gasperini — ma anche le offerte irrinunciabili sono rarissime"…