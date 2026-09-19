Inter, rimpianto Koné: da oggetto del desiderio a Mvp dell’Olimpico

Le più belle immagini di Roma-Inter
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“No, no, non ce l’hanno mai chiesto, non ne abbiamo mai parlato” ha detto D’Amico poco prima dell’inizio di Roma-Inter, ma in estate Manu Koné è stato l’oggetto del desiderio dei nerazzurri dopo che un anno prima furono davvero a un passo dal colpo. Ma poi i Friedkin bloccarono tutto, e sono rimasti sulle loro posizioni anche quando qualche mese fa i nerazzurri sono tornati alla carica su precisa richiesta di Cristian Chivu: "Gli incedibili non esistono più — come ha spiegato Gasperini — ma anche le offerte irrinunciabili sono rarissime"…
L’Inter non ha fatto offerte irrinunciabili, così Koné è rimasto nella Capitale (a Milano è arrivato Jones) e oggi nello scontro al vertice che tiene la Roma in testa alla classifica insieme ai nerazzurri è stato semplicemente l’Mvp del match segnando la doppietta che per oltre un’ora ha fatto sognare i tifosi giallorossi. Una grande prestazione, sottolineata dalla standing ovation che gli ha riservato l’Olimpico al momento del cambio (60’), che aumenta i rimpianti del tecnico e dei tifosi dell’Inter e manda in estasi quelli giallorossi, che dopo la prestazione contro i campioni d’Italia iniziano davvero a sognare in grande.
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