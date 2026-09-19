Inter, rimpianto Koné: da oggetto del desiderio a Mvp dell’Olimpico

Il centrocampista francese a lungo inseguito in estate decisivo nello scontro al vertice

19 Set 2026 - 20:10
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Getty Images

© Getty Images

“No, no, non ce l’hanno mai chiesto, non ne abbiamo mai parlato” ha detto D’Amico poco prima dell’inizio di Roma-Inter, ma in estate Manu Koné è stato l’oggetto del desiderio dei nerazzurri dopo che un anno prima furono davvero a un passo dal colpo. Ma poi i Friedkin bloccarono tutto, e sono rimasti sulle loro posizioni anche quando qualche mese fa i nerazzurri sono tornati alla carica su precisa richiesta di Cristian Chivu: "Gli incedibili non esistono più — come ha spiegato Gasperini — ma anche le offerte irrinunciabili sono rarissime"…

L’Inter non ha fatto offerte irrinunciabili, così Koné è rimasto nella Capitale (a Milano è arrivato Jones) e oggi nello scontro al vertice che tiene la Roma in testa alla classifica insieme ai nerazzurri è stato semplicemente l’Mvp del match segnando la doppietta che per oltre un’ora ha fatto sognare i tifosi giallorossi. Una grande prestazione, sottolineata dalla standing ovation che gli ha riservato l’Olimpico al momento del cambio (60’), che aumenta i rimpianti del tecnico e dei tifosi dell’Inter e manda in estasi quelli giallorossi, che dopo la prestazione contro i campioni d’Italia iniziano davvero a sognare in grande.

videovideo

Le più belle immagini di Roma-Inter

1 di 17
© getty
© getty
© getty

© getty

© getty

Ultimi video

02:12
San Siro compie 100 anni

San Siro compie 100 anni

01:10
DICH MAROTTA SU MAZZOLA DALL'OLIMPICO un pezzo della leggenda inter - embargo ore 20 DICH

Marotta ricorda Mazzola: "Un pezzo della leggenda Inter. Sia d'esempio"

01:32
DICH MOURINHO SU DERBY MILANO 19/9 DICH

Mou alla vigilia di Atletico-Real: "Il derby più speciale resta quello di Milano..."

01:25
DICH MOURINHO SU BLOCCO BASSO 19/9 DICH

Mou rievoca la sua Inter: "Anche tre giorni in blocco basso e non ci avrebbero mai segnato"

01:39
DICH SARRI PRE JUVENTUS 19/9 DICH

Sarri: "Non è una partita tra Spalletti e me"

01:21
DICH ALLEGRI SU MOMENTO NAPOLI 19/9 DICH

Allegri: "A Firenze è una delle 4-5 partite più importanti della stagione"

00:17
DICH ALLEGRI SU MAZZOLA 9/9 DICH

Allegri: "Condoglianze alla famiglia Mazzola, il calcio perde un uomo e un grandissimo giocatore.

03:26
DICH AMORIM SU GIORNALISTI E FORMAZIONI PER SITO 19/9 DICH

Amorim show in conferenza stampa: sfida i giornalisti a fare la formazione..

00:35
DICH AMORIM SU FORMAZIONE vs Benfica PER SITO 19/9 DICH

Amorim difende il suo Milan: "Sceglierei la stessa formazione fatta contro il Benfica"

00:26
DICH AMORIM SU SCONFITTA CON IL BENFICA PER SITO 19/9 DICH

Amorim e il Benfica: "Le sconfitte fanno male, ma vogliamo reagire subito

00:29
DICH AMORIM SU MAZZOLA PER SITO 19/9 DICH

Addio a Mazzola: l'omaggio di Amorim in conferenza stampa

01:54
Non solo Roma-Inter

Non solo Roma-Inter

01:04
Le probabili formazioni di Roma-Inter: una grande novità nei giallorossi

Le probabili formazioni di Roma-Inter: una grande novità nei giallorossi

00:34
Addio a Sandro Mazzola

Addio a Sandro Mazzola

01:35
Mourinho, tra critiche e derby: quale Real contro l'Atletico

Mourinho, tra critiche e derby: quale Real contro l'Atletico

02:12
San Siro compie 100 anni

San Siro compie 100 anni

I più visti di Calcio

DICH SPALLETTI SU CONTE DICH

Spalletti: "Conte? Certe voci non mi stupiscono"

DICH SPALLETTI POST NEC DICH

Spalletti: "Bella risposta alla gara persa col Sassuolo"

Inter, Calhanoglu rischia

Inter, Calhanoglu rischia

Ultimissime Milan: confronto Cardinale-Amorim, scenario caldo

DICH RUI COSTA POST MILAN-BENFICA 16/9 DICH

Rui Costa: "Amorim? Normale essere nel mirino se non vinci, ma le sue qualità usciranno"

DICH GASPERINI PRE ROMA - INTER 18/9 DICH

Roma-Inter, Gasp: "Non sono l'unico a perdere sempre contro di loro..."

Calcio ora per ora
Vedi tutti
20:30
Inter, Lautaro: "Primo tempo da cancellare, poi la reazione e un ottimo punto"
20:10
Inter, rimpianto Koné: da oggetto del desiderio a Mvp dell’Olimpico
19:22
Juve, lesione al legamento crociato del ginocchio destro per Grabara
19:18
Serie B, prima vittoria stagionale per la Samp
Cagliari: Fabio Pisacane, 40 anni
18:21
Pisacane: "Maldini? Il gol certifica la sua coscienza pulita. Romano come Strootman"