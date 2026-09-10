Bologna, a Napoli senza Orsolini ed El Azzouzi

Il Bologna ha svolto una seduta di allenamento al centro tecnico, in vista della trasferta di Napoli in programma Domenico pomeriggio: esercitazioni tecnico tattiche e partita 11 contro 11 a campo ridotto: sempre assenti gli infortunati El Azzouzi e Orsolini, sicuramente fuori dalla sfida del Maradona. In corso riflessioni sull'undici titolare. Tedesco non ha mai presentato la stessa linea difensiva nelle prime tre gare, dando invece continuità nelle ultime due al tridente Bernardeschi-Piccoli-Cambiaghi e alla mediana composta da Freuler davanti alla difesa e Odgaard e Pobega come mezzali. Qualcosa potrebbe cambiare in mezzo: Moro scalpita per una maglia da titolare, come pure in difesa Miranda sulla fascia sinistra ed Helland al centro, per far coppia con Theate.