Roma, Cristante: "Buon pari, torniamo a casa a testa alta"

"Abbiamo gestito bene la partita, siamo andati in vantaggio, nel secondo tempo abbiamo quasi sempre attaccato noi. Peccato per il gol subito ma una buona prestazione". Così il centrocampista della Roma Bryan Cristante commenta il pareggio contro il Fenerbahce in Champions League. Sul gol segnato, Cristante ha detto: "Era presto ma era un gol importante. Al di là del gol, abbiamo fatto un'ottima partita per essere la prima. Siamo partiti decisi, l'abbiamo interpretata bene, abbiamo avuto occasioni. Torniamo a casa a testa alta", ha aggiunto.