Totti, polemica sul centenario Roma: "Festeggerò coi miei tifosi..."

"Il centenario della Roma avrò modo e tempo di festeggiarlo con i miei tifosi, perché quello che mi hanno dato loro in 25 anni di carriera non me lo darà mai nessuno. Perciò è giusto e doveroso contraccambiare questa cosa. Qualcosa farò, farò tante cose. C'è tempo, lo saprete". Così Francesco Totti a margine della conferenza stampa di presentazione del suo nuovo ruolo all'interno della società di basket Maxima Roma. "Il Centenario lo farò con i miei tifosi - ha ribadito - con la mia gente...

08 Set 2026 - 13:06
00:34 
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Ultimi video

02:34
Mourinho e l'Inter

Mourinho e l'Inter

01:49
Miceli: "Mourinho è in debito con il Real. E tra Mbappé e Vinicius..."

Miceli: "Mourinho è in debito con il Real. E tra Mbappé e Vinicius..."

02:40
Callegari: "Champions, vediamo se Max ha ancora il tocco magico. E vi dico perché l'Inter può crederci!"

Callegari: "Champions, vediamo se Max ha ancora il tocco magico. E vi dico perché l'Inter può crederci!"

00:54
Landoni: "Vi spiego tutte le misure di sicurezza per Napoli-Arsenal: livello alto di rischio!"

Landoni: "Vi spiego tutte le misure di sicurezza per Napoli-Arsenal: livello alto di rischio!"

01:18
Verso Napoli-Arsenal, Landoni: "Brutte notizie dall'allenamento! McTominay, intervento riuscito"

Verso Napoli-Arsenal, Landoni: "Brutte notizie dall'allenamento! McTominay, intervento riuscito"

01:31
Le ultime di formazione in vista di Real Madrid-Inter: "Una mezza rivoluzione"

Le ultime di formazione in vista di Real Madrid-Inter: "Una mezza rivoluzione"

01:16
Fiorentina sottosopra

Fiorentina sottosopra

01:25
Atalanta, riecco Kessié

Atalanta, riecco Kessié

02:09
Il dominio della "Gen Z"

Il dominio della "Gen Z"

01:38
Come Madrid vede l'Inter

Come Madrid vede l'Inter

00:36
La sveglia di Mbappè

La sveglia di Mbappè

00:39
Totti e la Roma

Totti e la Roma

01:54
Super prezzo, poca resa

Super prezzo, poca resa

02:06
Juve, qualcosa non torna

Juve, qualcosa non torna

02:08
Allegri e la Champions

Allegri e la Champions

02:34
Mourinho e l'Inter

Mourinho e l'Inter

I più visti di Roma

Luca Percassi e Tony D'Amico ai tempi dell'Atalanta

Tensione Percassi-D'Amico, volano parole grosse. La Roma: "Andremo alla giustizia sportiva"

Oltre Dybala e Malen: adesso la Roma è davvero una squadra completa e può puntare davvero in alto

Roma, ecco la terza maglia: sarà la divisa dell'esordio in Champions?

Gasperini: "Vittorie così dimostrano che il gruppo ci crede. Troppi tiri senza la giusta determinazione"

Roma-Atalanta 2-1: gli highlights

Roma-Atalanta 2-1: gli highlights

Le foto di Roma-Atalanta