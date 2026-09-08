Totti, polemica sul centenario Roma: "Festeggerò coi miei tifosi..."

"Il centenario della Roma avrò modo e tempo di festeggiarlo con i miei tifosi, perché quello che mi hanno dato loro in 25 anni di carriera non me lo darà mai nessuno. Perciò è giusto e doveroso contraccambiare questa cosa. Qualcosa farò, farò tante cose. C'è tempo, lo saprete". Così Francesco Totti a margine della conferenza stampa di presentazione del suo nuovo ruolo all'interno della società di basket Maxima Roma. "Il Centenario lo farò con i miei tifosi - ha ribadito - con la mia gente...