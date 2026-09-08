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THIRD KIT 2026/27

Roma e Adidas presentano il Third Kit 26/27: il tradizionale giallorosso sul grigio scuro

08 Set 2026 - 10:57
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adidas e AS Roma rivelano il nuovo kit Third per la stagione 2026/27, ispirato alla Fides, la virtù che racchiude lealtà e unità. Per questa ragione, la terza maglia esalta i dettagli giallorossi posizionando al centro lo Stemma della Tradizione, a simboleggiare la difesa di ideali comuni di unità e fiducia

Il kit trasmette la Fides, virtù simbolo della lealtà, presente nella maglia, nella squadra che scende in campo e nei tifosi che la sostengono.

La maglia si distingue per un elegante grigio scuro, arricchito da dettagli nella trama disposti per incorniciare lo stemma del Club e il logo adidas, messi in risalto dalla classica colorazione giallorossa. I dettagli giallorossi, presenti anche sulle maniche, caratterizzano inoltre la scritta sul retro del collo “LOTTA CON IL CUORE”: un messaggio significativo che riprende uno storico incitamento del tifo giallorosso.

Progettata per il calcio ad alte prestazioni, la maglia è realizzata utilizzando tessuti leggeri e ingegnerizzati in 3D che si adattano al corpo per migliorare la vestibilità, il comfort e la libertà di movimento. La più recente tecnologia CLIMACOOL+ di adidas garantisce proprietà avanzate di assorbimento del sudore per mantenere i giocatori freschi e asciutti, mentre le zone in mesh strategicamente posizionate migliorano il flusso d'aria e la traspirabilità per tutta la durata della partita.

Il nuovo kit Third dell'AS Roma 2026/27 sarà disponibile per l'acquisto a partire dall’8 settembre presso gli AS Roma Store e su store.asroma.com, nei punti vendita adidas selezionati, sull’app adidas e su adidas.it/as_roma

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