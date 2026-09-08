Roma e Adidas presentano il Third Kit 26/27: il tradizionale giallorosso sul grigio scuro

Progettata per il calcio ad alte prestazioni, la maglia è realizzata utilizzando tessuti leggeri e ingegnerizzati in 3D che si adattano al corpo per migliorare la vestibilità, il comfort e la libertà di movimento. La più recente tecnologia CLIMACOOL+ di adidas garantisce proprietà avanzate di assorbimento del sudore per mantenere i giocatori freschi e asciutti, mentre le zone in mesh strategicamente posizionate migliorano il flusso d'aria e la traspirabilità per tutta la durata della partita.