Champions, Suwarso: "Felici per tutta gioia di tutta gente di Como"

"Per me è un giorno normale ma per la città non è così. Peri comaschi è una serata storica, siamo felici per questa gioia che abbiamo dato, lavoriamo per la comunità e per il calcio italiano". Lo ha detto il presidente del Como Mirwan Suwarso ai microfoni di Sky Sport, prima dello storico esordio in Champions League contro il Lipsia. "I ragazzi se lo meritano, i tifosi se lo meritano perché sono sempre qui. Mi rendo conto quanto sia importante per tutti, spero che questo spettacolo possano vederlo tante altre volte", ha aggiunto. "Ovviamente oggi è una giornata storica, ma dobbiamo pensare al calcio, a essere responsabili perché giochiamo contro una grande squadra, siamo tutti onorati di giocare questa competizione, ma ora bisogna lottare", ha sottolineato anche il tecnico Cesc Fabregas.