Gasperini alla vigilia del Fenerbahce: "Felici di tornare in Champions. Dybala al top per domani"

"La mentalità fa parte di ognuno di noi, anche l'anno scorso quando abbiamo avuto momenti difficili abbiamo subito cercato di reagire e di tornare forti. Il mister ci ha dato una nuova mentalità e la volontà di giocare allo stesso modo contro ogni squadra. Siamo in un momento di crescita e abbiamo fiducia di poter continuare a vincere e alzare il nostro livello".