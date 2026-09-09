VERSO FENERBAHCE-ROMA

Champions, vigilia elettrica per Fenerbahce-Roma. I turchi: "Greenwood vi distruggerà", e poi c'è un altro ex...

La Champions giallorossa inizia dal Fenerbahce e da qualche incrocio con il passato...

09 Set 2026 - 13:51
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La Roma si gode il presente: tre vittorie consecutive in campionato e l'elettrica vigilia del ritorno in Champions League dopo sette anni. Sarà proprio la sfida con il Fenerbahce, però, a far aprire l'armadio dei ricordi ai giallorossi, che vedendo Greenwood in campo non potranno fare a meno di pensare alla telenovela che ha dominato il primo mese di mercato dalle parti di Trigoria. 

Dalla Turchia

 Per sua stessa ammissione, Gasperini ha dovuto rinunciare a Greenwood con grande rammarico, visto che l'inglese, alla fine, ha preferito i soldi dei gialloblu al progetto tecnico giallorosso. Dalla Turchia lo sanno e provocano: "Greenwood distruggerà la Roma. Dopo averla rifiutata, ora mostrerà il suo valore", si legge sulle prime pagine di Fanatik. Frasi che infiammano una vigilia già estremamente sentita, visto che la Roma tornerà a giocare una partita di Champions dopo 7 anni, e il Fenerbahce dopo addirittura 18. Quello con Greenwood, poi, non sarà l'unico faccia a faccia con il passato: ci sarà anche quello con Romelu Lukaku, che si ritroverà davanti la maglia giallorossa dopo averla vestita nella stagione 2023/2024, per un solo anno. 

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Qui Roma

 Lato Roma, questa sarà l'occasione perfetta per mostrare che la rosa è completa così com'è. Malen ci è già riuscito, visto che i suoi numeri stanno spazzando via quelli di qualsiasi altro attaccante circolato a Roma negli ultimi 25 anni. Dybala e uno tra Mora e Soulé, invece, avranno il compito di illuminare la trequarti e non far rimpiangere il tanto desiderato esterno d'attacco che domani vestirà la maglia avversaria. L'idea di Gasp (che parlerà alle 19 insieme a Hermoso) è quella di schierare i due argentini e lasciare in panchina il nuovo arrivato. In difesa, dopo l'ottimo esordio contro l'Atalanta, scalpita Balerdi, che è però più probabile che parta dalla panchina. In queste ore il tecnico di Grugliasco scioglierà le riserve e capirà su quale undici puntare per combattere il "passato" della sua Roma. 

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