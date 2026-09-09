Champions, vigilia elettrica per Fenerbahce-Roma. I turchi: "Greenwood vi distruggerà", e poi c'è un altro ex...

Lato Roma, questa sarà l'occasione perfetta per mostrare che la rosa è completa così com'è. Malen ci è già riuscito, visto che i suoi numeri stanno spazzando via quelli di qualsiasi altro attaccante circolato a Roma negli ultimi 25 anni. Dybala e uno tra Mora e Soulé, invece, avranno il compito di illuminare la trequarti e non far rimpiangere il tanto desiderato esterno d'attacco che domani vestirà la maglia avversaria. L'idea di Gasp (che parlerà alle 19 insieme a Hermoso) è quella di schierare i due argentini e lasciare in panchina il nuovo arrivato. In difesa, dopo l'ottimo esordio contro l'Atalanta, scalpita Balerdi, che è però più probabile che parta dalla panchina. In queste ore il tecnico di Grugliasco scioglierà le riserve e capirà su quale undici puntare per combattere il "passato" della sua Roma.