Champions League, Fenerbahce-Roma 1-1: Brown risponde a Cristante

La Roma ritorna in Champions League con un punto: nella prima giornata della fase a girone unico 2026/27 i giallorossi non vanno oltre l’1-1 in casa del Fenerbahce. Nel corso della prima frazione di gioco gli ospiti tengono maggiormente il possesso del pallone, ma le occasioni da gol sono poche. Verso metà del primo tempo, al 21’, Dybala ci prova con il destro, ma la sua conclusione non trova fortuna. Malen è piuttosto disinnescato dalla difesa avversaria, e allora per il vantaggio bisogna inventarsi qualcosa di diverso: al 39’ l’olandese apparecchia per Cristante, che pesca il jolly da fuori area e firma l’1-0 prima dell’intervallo. I turchi nella ripresa entrano in campo con tutt’altra intensità, e per il pareggio non bisogna aspettare molto: al 48’ Greenwood innesca Archie Brown, che di sinistro con un pallonetto fulmina Svilar e fa 1-1.