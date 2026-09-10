CHAMPIONS LEAGUE

Champions League, Fenerbahce-Roma 1-1: Brown risponde a Cristante

Giallorossi avanti con la botta da fuori dell’italiano, Greenwood innesca il pareggio dell’inglese: Gasperini inizia con un punto

10 Set 2026 - 20:40
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La Roma ritorna in Champions League con un punto: nella prima giornata della fase a girone unico 2026/27 i giallorossi non vanno oltre l’1-1 in casa del Fenerbahce. Nel corso della prima frazione di gioco gli ospiti tengono maggiormente il possesso del pallone, ma le occasioni da gol sono poche. Verso metà del primo tempo, al 21’, Dybala ci prova con il destro, ma la sua conclusione non trova fortuna. Malen è piuttosto disinnescato dalla difesa avversaria, e allora per il vantaggio bisogna inventarsi qualcosa di diverso: al 39’ l’olandese apparecchia per Cristante, che pesca il jolly da fuori area e firma l’1-0 prima dell’intervallo. I turchi nella ripresa entrano in campo con tutt’altra intensità, e per il pareggio non bisogna aspettare molto: al 48’ Greenwood innesca Archie Brown, che di sinistro con un pallonetto fulmina Svilar e fa 1-1.

Pochi minuti più tardi i padroni di casa hanno anche l’occasione del raddoppio, ma Muriqi si divora il 2-1 a tu per tu con Svilar. Al 69’ Dybala viene steso al limite dell’area di rigore, l’arbitro fischia per il penalty ma poi torna sui suoi passi su segnalazione del Var. Tre minuti più tardi è ancora Svilar a rendersi protagonista, con un riflesso pazzesco su conclusione di Aydin deviata da Rensch. Nel quarto d’ora finale le due squadre sono più stanche e più nervose, con il match che si spegne sull’1-1. Kartal e Gasperini cominciano la Champions League con un punto per parte.

IL TABELLINO

Fenerbahce-Roma 1-1

Fenerbahce (4-3-3): Ederson; Muldur, Skriniar, Aké, Brown; Kanté, Yuksek, Elmaz (dal 17’ st Mercan); Greenwood, Muriqi (dal 27’ st Lukaku), Akturkoglu (dal 27’ st Aydin). All. Kartal. A disp. Cetin, Gunok, Demir, Oppong, Semedo, Mimovic, Kahveci, Dorgeles. 

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini (dal 29’ st Balerdi), Ndicka, Hermoso; Rensch (dal 29’ st Molina), Koné (dall’8’ st Pisilli), Cristante, Wesley; Dybala, Soulé (dal 29’ st Mora); Malen (dal 42’ st de Roon). All. Gasperini. A disp. Gollini, De Marzi, Koulierakis, Ghilardi, Lulli, Castro.

Arbtiro: Gil Manzano (Spagna).

Marcatori: 39’ Cristante (R), 48’ Brown (F).

Ammoniti: Brown (F), Akturkoglu (F), Muldur (F), Yuksek (F); Rensch (R), Cristante (R).

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