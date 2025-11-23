Logo SportMediaset

LE PAGELLE

Le pagelle di Cremonese-Roma 1-3: Soulé e Svilar patrimonio, si sblocca Ferguson

I voti e i giudizi della sfida dello Zini: Gasperini vola con le giocate dei suoi e le parate del serbo, ma anche coi cambi

di Max Cristina
23 Nov 2025 - 17:04
1 di 20
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

ROMA (3-4-2-1)

© Getty Images

© Getty Images

Svilar 7,5 - Anche a Cremona si conferma un fattore decisivo in questa Roma. Nel corso del primo tempo compie due miracoli sulle conclusioni ravvicinate prima di Bonazzoli e poi di Vandeputte.

Mancini 6 - Aiutato da Celik riesce a coprire la sua zona di campo senza troppe difficoltà.

Ndicka 7 - Vardy e Bonazzoli gli combinano spesso davanti agli occhi, ma tutto sommato riesce a controllare bene la situazione.

Ziolkowski 5,5 - I primi minuti in campo sono da dimenticare e deve ringraziare Svilar sull'occasione lasciata a Bonazzoli con troppa facilità. Ammonito, Gasperini lo toglie all'intervallo.

dal 1' st El Ayanoui 6,5 - Si piazza di fianco a Koné per mettere ancora più fisicità a centrocampo nel secondo tempo. Lucido al limite dell'area a fornire l'assist del raddoppio a Ferguson.

Celik 6,5 - Riesce ad arrivare sul fondo con più facilità di Wesley, ma è spesso sporco nell'ultimo passaggio come in occasione dell'assist davanti alla porta per Pellegrini.

Kone 7 - In mezzo al campo la sua presenza è fondamentale nelle due fasi. Fornisce anche l'assist per il vantaggio di Soulé, poi domina nel confronto con Bondo.

Cristante 6 - Dirige il traffico a centrocampo non senza qualche momento di difficoltà. Nella ripresa si sposta in mezzo alla difesa.

Wesley 7 - Sempre dirottato a sinistra dà sempre la sensazione di avere tanto potenziale da esprimere, ma limitato dalla corsia non proprio preferita. Nella ripresa però dimostra di saperci fare anche da quella parte trovando il secondo gol in campionato. (dal 35' st Tsimikas - sv)

Baldanzi 6,5 - Gasperini lo sceglie come "falso nove" e lo ripaga con un'ottima prestazione soprattutto nel primo tempo. Sempre nel vivo della manovra e pericoloso dal limite.

dal 15' st Ferguson 6,5 - Impiega quattro minuti dall'ingresso in campo per trovare il primo gol in campionato con la maglia della Roma, tornando ad esultare con il club a più di un anno di distanza dall'ultima volta.

Soulé 7 - Dalla sua zolla, specialmente in trasferta, è infallibile. Sblocca il match facendosi trovare all'altezza della lunetta dell'area, poi svaria molto sul fronte d'attacco per non dare punti di riferimento agli avversari agendo da regista offensivo. Nella ripresa sbaglia il raddoppio. (dal 40' st Pisilli - sv)

Pellegrini 6,5 - Pochi centimetri gli negano la gioia del gol, poi ci pensa Audero con un miracolo a fargli restare l'urlo per il terzo gol consecutivo in gola.

dal 15' st El Shaarawy 6,5 - Come El Aynaoui anche lui bagna la sua partita da subentrato con un assist al bacio. Con un pallone filtrante manda in porta Wesley per il terzo gol.

all. Gasperini 7 - La sua Roma ha le idee chiare e si fonda su certezza. Una è tra i pali, l'altra ha la fantasia di Soulé. Nel mezzo tanta, tantissima organizzazione e anche troppo nervosismo che gli vale l'espulsione all'ora di gioco. Non prima però di aver fatto la differenza con i cambi.

CREMONESE 

Cremonese (3-5-2): Audero 6,5; Terracciano 6, Baschirotto 5,5, Bianchetti 6 (35' st Folino 6,5); Floriani Mussolini 5,5 (12' st Pezzella 5,5), Payero 6 (12' st Vazquez 6), Bondo 5, Vandeputte 5,5 (25' st Grassi), Barbieri 5,5; Bonazzoli 5,5 (35' st Sanabria sv), Vardy 5,5. A disp.: Silvestri, Nava, Ceccherini, Sarmiento, Lordkipanidze, Valoti, Johnsen. All.: Nicola 5,5.

