Serie A, Cremonese-Roma 1-3: Gasperini non trema e conferma la vetta

La Roma non soffre di vertigini e nella dodicesima giornata di Serie A ha battuto 3-1 in trasferta la Cremonese confermandosi in testa al campionato. Dopo aver rischiato di andare sotto per l'occasione ravvicinata di Bonazzoli sventata da Svilar, la formazione di Gasperini ha sbloccato la sfida al 17' con il mancino chirurgico di Soulé dal limite dell'area. Il portiere giallorosso con un altro miracolo ha negato il pareggio a Vandeputte e nella ripresa la Roma ha dilagato: prima Ferguson al 64', con il primo gol in campionato, poi Wesley al 69' ha calato il tris. Nel recupero il gol della bandiera di Folino per la Cremonese.