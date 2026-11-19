L'infermeria dell'Udinese si sta progressivamente svuotando in vista della gara di domenica pomeriggio a Bologna e il nuovo mister Paolo Zanetti (che inizia la sua avventura in bianconero con due trasferte consecutive, dopo la sconfitta dell'esordio a Venezia) si prepara a recuperare la difesa titolare. Al Dall'Ara dovrebbe infatti tornare a disposizione il terzetto composto da Alaba, Palma e Solet, con il tecnico che potrà contare nuovamente su una retroguardia al completo cui aggiungere eventualmente a destra Abankwah se si volesse giocare in un reparto a 4. Dovrebbe recuperare anche Ebosse - reduce da una contusione in nazionale - mentre per Bertola se ne riparla nel 2027. Pienamente ristabilito anche Zanoli, che amplia le alternative sulle corsie esterne. In attacco, invece, le indicazioni portano verso la coppia formata da Zaniolo e Davis, con Bayo pronto a subentrare dalla panchina e a rappresentare un'ulteriore soluzione nel corso della partita. Il progressivo rientro degli indisponibili consente a Zanetti di avere maggiori possibilità di scelta e di preparare la sfida ai rossoblù con una rosa più ampia, dopo le difficoltà legate agli infortuni delle ultime settimane. Difficoltà costate la panchina a Kosta Runjaic, allenatore peraltro già in predicato di diventare Ct della Polonia.