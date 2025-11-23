Cremonese, Nicola: "Abbiamo dimostrato personalità contro una Roma forte"

"Abbiamo affrontato una squadra molto forte, ma con il piglio giusto. Se avessimo trovato il vantaggio la gara si sarebbe messa in un altro modo. Questo non toglie la qualità della Roma, ma la Cremonese ha dimostrato personalità". Così l'allenatore della Cremonese Davide Nicola commenta ai microfoni di Dazn la sconfitta contro la Roma in campionato. "Oggi non siamo stati aggressivi, ma contro una squadra così per una neopromossa non è facile. Sono soddisfatto di aver trovato almeno il gol del 3-1, per me è fondamentale perchè quando subisci un vantaggio così diventa difficile dal punto di vista mentale", ha aggiunto."