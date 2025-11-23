Lazio, Lotito: "Sciopero dei tifosi? Non mi faccio intimidire"

"Stadio semi deserto contro il Lecce? I tifosi devono essere rispettosi delle regole, le critiche costruttive vanno bene per ottenere tutti insieme il miglior risultato sportivo. Questo sciopero è stato costruito su un presupposto falso, perché non è vero che doveva scendere in campo la nipote di Paparelli ma 3-4 rappresentanti della tifoseria. La famiglia Paparelli è stata sempre considerata e accolta in tribuna. Questa era solo una strumentalizzazione per far valere il loro ruolo". Lo ha detto il presidente della Lazio Claudio Lotito ai microfoni di Sky Sport, prima della partita contro il Lecce. "Dai tifosi io non accetto intimidazioni, che avvengono da un anno e mezzo. Vedrete che alla fine certi comportamenti emergeranno, con riflessi da codice penale. Ma inibire alla gente di vedere la Lazio, vuol dire utilizzare la squadra per propri fini", ha aggiunto.