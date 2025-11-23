Logo SportMediaset

Calcio

Lazio, Lotito: "Sciopero dei tifosi? Non mi faccio intimidire"

23 Nov 2025 - 17:42
lotito © Getty Images

lotito © Getty Images

"Stadio semi deserto contro il Lecce? I tifosi devono essere rispettosi delle regole, le critiche costruttive vanno bene per ottenere tutti insieme il miglior risultato sportivo. Questo sciopero è stato costruito su un presupposto falso, perché non è vero che doveva scendere in campo la nipote di Paparelli ma 3-4 rappresentanti della tifoseria. La famiglia Paparelli è stata sempre considerata e accolta in tribuna. Questa era solo una strumentalizzazione per far valere il loro ruolo". Lo ha detto il presidente della Lazio Claudio Lotito ai microfoni di Sky Sport, prima della partita contro il Lecce. "Dai tifosi io non accetto intimidazioni, che avvengono da un anno e mezzo. Vedrete che alla fine certi comportamenti emergeranno, con riflessi da codice penale. Ma inibire alla gente di vedere la Lazio, vuol dire utilizzare la squadra per propri fini", ha aggiunto.

Ultimi video

01:57
DICH GASPERINI PER SITO 22/11 DICH

Gasperini: "Scudetto?"Dico che si può sognare"

00:38
MCH SHIOGAI GOL DA CENTROCAMPO 23/11 MCH

Spettacolo dall'Olanda: Shiogai segna da centrocampo"

01:20
DICH GILARDINO PRE SASSUOLO 23/11 DICH

Gilardino: "Sappiamo di dover essere bravi nel riattaccare la spina sia agonistica che emotiva"

01:46
DICH GROSSO PRE PISA 23/11 DICH

Grosso: "Conosciamo i nostri obiettivi e lottiamo per raggiungerli il prima possibile"

01:21
MCH BAYERN-FRIBURGO 6-2 MCH

Bayern, rimonta a valanga: da 0-2 a 6-2

00:50
MCH WOLFSBURG-LEVERKUSEN MCH

Il Bayer è l'anti-Bayern: risolta la pratica Wolfsburg in meno di mezz'ora

00:36
MCH ARRIVO GIOCATORI APPIANO INTER MCH

Inter verso il derby: i giocatori ad Appiano

01:37
MCH DORTMUND-STOCCARDA 3-3 MCH

Il Dortmund bloccato in casa dallo Stoccarda: tripletta di Deniz Undav

01:14
MCH AJAX-EXCELSIOR 1-2 MCH

E' un incubo la stagione dell'Ajax, battuto in casa 2-1 dall'Excelsior terzultimo

00:21
MCH NAC BREDA-PSV 0-1 MCH

Continua la fuga del PSV, a Breda basta il gol di Til

04:22
DICH SPALLETTI POST FIORENTINA DICH

Spalletti: "Dobbiamo vincere? Questo per qualcuno è un fardello e lo subisce"

02:31
DICH PARISI POST JUVENTUS DICH

Parisi: "Serve capire che ora giochiamo per salvarci"

02:53
DICH KALULU POST FIORENTINA DICH

Kalulu: "Possiamo tornare nel giro scudetto, ma dobbiamo fare più punti"

02:12
DICH CHIVU PER SITO SU RITIRO 22/11 DICH

Chivu: "Il ritiro non mi garantisce la vittoria…"

01:24
DICH CHIVU PER SITO SU DERBY 22/11 DICH

Chivu: "Spero sia una partita bella e divertente"

18:08
Torino, Baroni: "Como è una big, serve grande gara"
18:04
Roma, Wesley: "Scudetto? Se seguiamo il mister possiamo lottare"
17:48
Cremonese, Nicola: "Abbiamo dimostrato personalità contro una Roma forte"
lotito
17:42
Lazio, Lotito: "Sciopero dei tifosi? Non mi faccio intimidire"
17:07
Parma, Cuesta: "Al Bentegodi abbiamo fatto un'ottima gara"