Torino, Baroni: "Como è una big, serve grande gara"

"Dobbiamo pensare di giocare contro una grande squadra, hanno un grande potenziale tecnico e un allenatore molto bravo: dovremo essere all'altezza disputando una grande gara": così il tecnico del Torino, Marco Baroni, presenta la sfida casalinga di domani contro il Como. "Dobbiamo accendere l'entusiasmo e la passione dei tifosi, serve generare emotività nella nostra gente - il messaggio alla piazza - e serviranno compattezza e pressione". Sulle scelte di formazione: "Non ci sarà Ismajli e devo valutare Coco, ho parlato con i portieri e Paleari si è meritato ancora un posto grazie alle sue prestazioni - spiega Baroni - mentre in attacco mancherà Simeone: speriamo salti poche gare, abbiamo comunque Adams che è in forma e carico per aver conquistato un posto al Mondiale con la Scozia".