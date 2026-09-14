Meno rigori e meno Var, Orsato: "Soddisfatto, se il buongiorno si vede dal mattino..."

Il designatore: "Numero dei rigori? Fischieremo quando ci saranno"

14 Set 2026 - 19:25
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Daniele Orsato © italyphotopress

Daniele Orsato © italyphotopress

"Come potrei non essere soddisfatto? Noi abbiamo trovato le innovazioni dell'Ifab, ma i miei ragazzi stanno facendo un lavoro straordinario per cercare di velocizzare di più il gioco: seguendo le linee della Fifa e della Uefa, noi interveniamo col Var per chiaro ed evidente errore. Il numero dei rigori non dipenderà da noi ma dai falli che ci saranno, abbiamo dato il primo rigore con l'on field review perché c'era. Cercheremo di fare meno errori noi e nel caso di correggerli, ma lo spettacolo sia al primo posto". Così, intervistato nel corso del programma di Rai Italia 'Casa Italia', il designatore degli arbitri Daniele Orsato commenta il nuovo corso iniziato da quattro giornate. "Serve far crescere l'autostima degli arbitri per essere più forti - spiega Orsato - poi si lavora sugli errori ma bisogna avere coraggio, senza aver paura di sbagliare: lo dico sempre anche ai miei figli, non solo agli arbitri. Non ho visto cose che non mi sono piaciute, se il buongiorno si vede dal mattino abbiamo visto delle partite molto belle, con cui esporti il calcio italiano all'estero e fai bella figura".

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