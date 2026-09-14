Ciclone Malen, da gennaio ha battuto Kane e Haaland: "Penso solo a segnare e vincere"

Malen si è abbattuto come un ciclone sulla Serie A. L'olandese, dal primo gol segnato lo scorso 18 gennaio (sempre col Torino), ha realizzato 20 reti in 22 presenze, almeno il doppio di qualsiasi altro giocatore in Serie A nel periodo (a quota 10 Tasos Douvikas). Allargando invece ai top-5 campionati europei, sono almeno quattro in più rispetto a chiunque altro (a 16 Harry Kane). Numeri clamorosi per l'ex Aston Villa che resta focalizzato sui tanti impegni che attendono i giallorossi tra Italia ed Europa: "Io idolo? Penso solo a segnare e a vincere - ha detto a Dazn -. Abbiamo degli obiettivi di squadra da raggiungere e penso solo a questo. Il nome Dybalen mi piace molto".