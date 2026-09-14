La Figc e il caso Malagò: procura Sport trasmette fascicolo al Coni per "potenziali inosservanze"

14 Set 2026 - 19:35
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Giovanni Malagò © italyphotopress

Giovanni Malagò © italyphotopress

Il procuratore generale dello Sport presso il Coni, Ugo Taucer, - apprende l'ANSA in ambienti sportivi - ha archiviato la posizione di Giovanni Malago' per il mancato tesseramento Figc prima dell'elezione alla presidenza della federcalcio. Secondo quanto apprende LaPresse, la notizia arriva a seguito di un nuovo scambio di missive tra Taucer e l'omologo della Federcalcio, il pm federale Giuseppe Chinè, che per la seconda volta avrebbe cercato di convincere il collega del fatto che l'allora candidato alla presidenza di via Allegri avrebbe rispettato i requisiti di tesseramento anche se non era tesserato.

A quel punto, Taucer avrebbe deciso per l'archiviazione passando di fatto il pallino direttamente al presidente del Coni Luciano Buonfiglio trasmettendo il fascicolo al Comitato olimpico nazionale alla "luce dei potenziali profili di inosservanza dei principi informatori", ovvero che "i candidati alla presidenza di una federazione devono essere in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura".

Ora starà al segretario generale del Coni, Carlo Mornati, decidere se chiedere ulteriori approfondimenti alla Figc. L'alternativa è passare il faldone alla Giunta del Coni: domani ci sarà una riunione alla presenza dello stesso Malagò in qualità di membro Cio. Difficilmente però si deciderà nel merito, essendo la questione molto delicata dal punto di vista legale e intepretativo.

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