La Figc e il caso Malagò: procura Sport trasmette fascicolo al Coni per "potenziali inosservanze"

Il procuratore generale dello Sport presso il Coni, Ugo Taucer, - apprende l'ANSA in ambienti sportivi - ha archiviato la posizione di Giovanni Malago' per il mancato tesseramento Figc prima dell'elezione alla presidenza della federcalcio. Secondo quanto apprende LaPresse, la notizia arriva a seguito di un nuovo scambio di missive tra Taucer e l'omologo della Federcalcio, il pm federale Giuseppe Chinè, che per la seconda volta avrebbe cercato di convincere il collega del fatto che l'allora candidato alla presidenza di via Allegri avrebbe rispettato i requisiti di tesseramento anche se non era tesserato.