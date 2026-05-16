Beckham, che numeri! David è il primo sportivo a entrare nella classifica dei più ricchi in Gran Bretagna

Dopo aver vinto nel calcio Davide Beckham sta ottenendo grandi risultati anche in ambito imprenditoriale. Complice la grande crescita del suo club che milita in Mls, ossia l'Inter Miami che adesso vale poco più di un miliardo di euro, l'ex calciatore è divenuto il primo atleta britannico a entrare nella classifica dei più ricchi stilata Sunday Times 2026. Beckham, insieme alla moglie Victoria che vanta una linea di moda e accessori, vanta adesso un impero che supera il miliardo di sterline, esattamente 1,185 miliardi di sterline. David ha investito anche nel settore immobiliare oltre che in quello alimentare senza dimenticare le numerose sponsorizzazioni personali.