Beckham, che numeri! David è il primo sportivo a entrare nella classifica dei più ricchi in Gran Bretagna
Beckham (400 milioni) © Getty Images
Dopo aver vinto nel calcio Davide Beckham sta ottenendo grandi risultati anche in ambito imprenditoriale. Complice la grande crescita del suo club che milita in Mls, ossia l'Inter Miami che adesso vale poco più di un miliardo di euro, l'ex calciatore è divenuto il primo atleta britannico a entrare nella classifica dei più ricchi stilata Sunday Times 2026. Beckham, insieme alla moglie Victoria che vanta una linea di moda e accessori, vanta adesso un impero che supera il miliardo di sterline, esattamente 1,185 miliardi di sterline. David ha investito anche nel settore immobiliare oltre che in quello alimentare senza dimenticare le numerose sponsorizzazioni personali.
Nella top 10 dei ricchi inglesi (il riferimento è sempre agli sportivi) a battere Beckham è solo Bernie Ecclestone con un patrimonio superiore ai 2,3 miliardi di euro. Presente anche Lewis Hamilton, quinto con 509 milioni di euro, mentre Harry Kane, punta del Bayern Monaco, e il tennista Andy Murray chiudono la top ten con circa 129 milioni di euro a testa.