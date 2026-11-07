Hermoso: "Continuiamo a lavorare, per aiutare dietro e per segnare"

07 Nov 2026 - 23:00
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Il difensore della Roma Mario Hermoso ha parlato ai microfoni di Sky, dopo la vittoria per 3-0 nella sfida contro il Sassuolo: "Io bomber? Lo vuole il mister e anche la squadra. Quando non si vince, il calcio di adesso non ti lascia pensare. La squadra vuole stare in alto, per noi era troppo importante vincere e lo abbiamo fatto. Sicuramente, il mister ti mette a posto fisicamente e in campo per trovare queste situazioni. Abbiamo la qualità per fare un bel passaggio e anche un tiro in porta. Continuiamo a lavorare, per aiutare dietro e anche per segnare". 

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