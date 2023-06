Friedkin dà spettacolo sul suo caccia per i 100 anni dell'Aeronautica Militare

Domenica lontana dal calcio per Dan Friedkin. Il presidente della Roma, con tanto di gagliardetto giallorosso sulla tuta da volo, è stato tra i protagonisti dell'evento organizzato per festeggiare il centenario dell'Aeronautica Militare. "Per tanti è il presidente della Roma, ma Dan Friedkin è un grande appassionato di aerei e vola a Pratica di Mare con l'Horsemen Flight Team, unica pattuglia al mondo su P-51 Mustang, aereo in servizio in Aeronautica Militare fino al 1960", ha scritto in un tweet la stessa Aeronautica Militare, per la manifestazione aerea a Pratica di Mare.