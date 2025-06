Comune Co.Ro.: "Nomina Gattuso orgoglio per nostra città"

"Il nostro Rino Gattuso è il nuovo c.t. della Nazionale di calcio. La notizia, ufficializzata ieri dalla Federcalcio, non può che inorgoglire la nostra città. Rino, figlio di Corigliano-Rossano, rappresenta l'orgoglio di tutto il calcio italiano". Lo afferma, in una nota, l'Amministrazione comunale di Corigliano-Rossano. "Prima come calciatore, riuscendo a conquistare nel 2006 il titolo di campione del mondo - si aggiunge - e poi come allenatore, sia in Italia che all'estero, dimostrando professionalità e competenza. Gattuso merita pienamente questo importante e prestigioso incarico perché in tutti questi anni ha incarnato la vera essenza del gioco del calcio. Personaggio generoso, altruista, profondamente innamorato del mondo nel quale vive, siamo certi che Rino Gattuso risulterà essere la scelta migliore che la Figc potesse effettuare in una fase così delicata per le sorti della nazionale di calcio. Siamo ben convinti che Gattuso riuscirà a dare la giusta impronta, sia tecnica che umana, al team azzurro". "Nel formulare i sentimenti più veri e sinceri di buon lavoro, tutti noi, di vero cuore - é detto ancora nel comunicato - ci stringiamo attorno a questo campione vero, autentico e genuino che, ne siamo certi, farà di tutto per portare la nostra Nazionale di calcio ai mondiali del 2026 in Usa, Canada e Messico".