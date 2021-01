Fonseca: "Più rispetto per la Roma. Dzeko? Ne ho già parlato ieri..."

LE DICHIARAZIONI

Nel rivedere la sua corsa nel momento del gol di Pellegrini, Fonseca commenta così: "E' stato un momento emozionante, sarebbe stata un'ingiustizia non vincere questa partita. Abbiamo meritato i tre punti e al momento della rete decisiva abbiamo dimostrato di essere tutti uniti". Non si riesce però a fargli dire qualcosa sul suo rapporto con Dzeko: "Di questo argomento ho già parlato ieri e non voglio dire di più. Capisco la vostra curiosità ma non voglio dire di più. Quello che è importante è quello che abbiamo fatto e la grande vittoria di questa squadra".

Sui gol subiti aggiunge: "Sono errori di squadra e io sono il primo a sbagliare ma è incredibile che, con quello che ha creato, lo Spezia abbia fatto tre gol. E' un'ingiustizia, soprattutto visto quello che abbiamo fatto noi. Borja Mayoral può essere titolare come tutti gli altri giocatori della rosa. Le critiche? Penso solo al bene della nostra squadra, è difficile accettare il modo in cui viene trattata la Roma. Si fanno critiche come se fossimo ultimi invece abbiamo una buona classifica. I nomi dei sostituti? Non vedo, non guardo e non sento: sono focalizzato solo sulla Roma.