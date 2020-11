Fonseca ci crede: "Il Napoli è forte ma giocheremo con coraggio. Dzeko ci sarà"

VERSO IL POSTICIPO

"Mi aspetto una partita difficile. Il Napoli per me è la squadra più forte di questo campionato. Anche quando hanno perso non hanno demeritato, è una squadra coraggiosa che gioca un buon calcio. Tutte le partite sono difficili e la prossima è una di quelle". Queste le parole di Paulo Fonseca, tecnico della Roma, alla vigilia della sfida contro il Napoli al San Paolo. "Noi vogliamo essere sempre forti e vogliamo giocare con coraggio - ha aggiunto -, sono 16 partite di campionato che non perdiamo. Da allora abbiamo migliorato molte cose, la squadra sta giocando con fiducia e quando si vince è normale che ci sia".

Sullo scudetto, poi, ha dichiarato: "Juve e Inter fino alla fine saranno in lotta per il campionato. Poi ci sono altre sei-sette squadre che sono in un buon momento e che possono arrivare vicino, ma siamo all'inizio per fare una valutazione". Per quanto riguarda la formazione: "Dzeko è pronto, Mancini e Ibanez si sono allenati e ci sono possibilità che possano essere schierati. Pedro e Mikytharyan sono due ragazzi che sembrano abbiamo iniziato ora a giocare a calcio, sempre con grande atteggiamento e motivazione. Veretout è un giocatore molto importante per noi, con caratteristiche uniche. Ma abbiamo dimostrato che non ci sono giocatori insostituibili. Abbiamo una squadra che ha una sua identità".