Italia, verso la Turchia: il programma degli azzurri in Nations League

Nessuna sosta per l'Italia nel tour de force di quattro partite ravvicinate in Nations League: dopo la sconfitta con il Belgio, la selezione guidata dal commissario tecnico Roberto Mancini torna subito in campo per preparare la seconda giornata del girone contro la Turchia di Vincenzo Montella.
Gli Azzurri sostengono in mattinata una seduta di allenamento a porte chiuse al centro sportivo dell'Acqua Acetosa a Roma, prima di imbarcarsi sul volo charter diretto a Bursa per disputare il match all'Atatürk Spor Kompleksi.
Il programma della vigilia prevede la conferenza stampa di rito e la rifinitura sul terreno di gioco dell'impianto turco, anticipando la sfida di lunedì sera al termine della quale la squadra decollerà immediatamente alla volta di Firenze.
Il quartier generale di Coverciano ospiterà quindi tre sedute di allenamento tra martedì e giovedì per preparare il successivo big match a Parigi contro la Francia di Zinedine Zidane, che precederà l'ultimo impegno della finestra internazionale in calendario lunedì 5 ottobre a Bologna, ancora contro la Turchia.