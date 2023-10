El Shaarawy si sfoga in lacrime: "Le accuse hanno fatto male, tante falsità"

ROMA

Il 92 giallorosso decisivo il Roma-Monza con un gol: "Come si può mancare di rispetto al calcio?"

Elsha piega il Monza al 90'



















































1 di 27 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 27 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Un gol per scaricare le ansie di una settimane e spedire lontano ogni accusa. Stephan El Shaarawy, determinate nel finale di Roma-Monza (1-0 il risultato all'Olimpico), si è presentato con le lacrime davanti alle telecamere: al centro le voci che lo accostavano alla vicenda riguardante il caso scommesse. "Mi hanno fatto male queste speculazioni - le parole dell'attaccante giallorosso numero 92 -. Ho la coscienza a posto al 100% e fa male quando non vengono dette cose vere".

Vedi anche roma 'Bla bla' e 'piangi', Mourinho: "Espulso perché ho zittito la panchina del Monza"

L'ex Milan, che in settimana ha disputato anche Inghilterra-Italia a Wembley, non le ha mandate a dire: "Come si può pensare di mancare di rispetto al calcio quando vivi tutto questo - ha aggiunto a Sky Sport il 30enne ligure - Ho sempre pensato solo a giocare e divertirmi. Questo è stato uno sfogo per il momento, ma sono felice per il gol e la vittoria". Quello odierno è il primo gol stagionale di El Shaarawy tra Serie A ed Europa League in sette presenze complessive: un timbro pesante per riportare la Roma di Mourinho in zona Europa dopo un inizio di stagione complesso.