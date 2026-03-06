Udinese, Runjaic: "Atalanta stanca? Non credo. Out Bertola e Solet, Atta convocabile"
© Getty Images
L'Udinese sfida l'Atalanta in trasferta dopo la netta vittoria sulla Fiorentina. L'allenatore Kosta Runjaic, in conferenza stampa, si mostra però prudente: "Affronteremo una squadra che ha avuto tanti impegni e un grande dispendio fisico e mentale, ma non penso che questo ci dia un vantaggio. Dovremo avere il giusto spirito di squadra, ogni partita è un'opportunità per fare punti".
Sui singoli, qualche infortunato di troppo, ma anche un possibile rientro: "L'infortunio di Bertola non è una bella notizia, speriamo di riaverlo con la Juventus. Anche Solet è fuori, mentre Atta era acciaccato ed è tornato, è convocabile, ma non vogliamo rischiare nulla. Kamara è uno dei nostri giocatori più esperti ed è tornato a disposizione. Davis? Si è visto quanto è importante, non ha avuto problemi quindi ci sarà, come Zaniolo".