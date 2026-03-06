Verona, Sammarco: "Nessuno ha tirato i remi in barca. Bologna forte, ma possiamo fargli male"
L'ultimo posto a pari merito col Pisa e una situazione quasi disperata non portano ancora il Verona alla resa per quanto riguarda il discorso salvezza.
Questo ha ribadito l'allenatore Paolo Sammarco in conferenza prima della trasferta di Bologna: "I ragazzi ci credono, vedo quanto lavorano e nessuno ha tirato i remi in barca. La fiammella è accesa e la dobbiamo rinvigorire con prestazioni e risultati. Quota salvezza? Non serve fare calcoli, pensiamo a noi e a tornare alla vittoria".
La situazione infortuni è delicata: "Bella-Kotchap e Slotsager si sono fermati, recuperiamo Belghali". Mentre sul Bologna, prossimo avversario: "Affrontiamo una squadra molto forte, che ha due squadre che possono intercambiarsi. Gioca su velocità e intensità, attacca bene le fasce laterali. Bisognerà prestare la massima attenzione e stare compatti e aggressivi, senza perdere la voglia di fare male. Il Bologna è forte ma lascia anche spazi per attaccare".