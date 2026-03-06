Verona, Sammarco: "Nessuno ha tirato i remi in barca. Bologna forte, ma possiamo fargli male"

La situazione infortuni è delicata: "Bella-Kotchap e Slotsager si sono fermati, recuperiamo Belghali". Mentre sul Bologna, prossimo avversario: "Affrontiamo una squadra molto forte, che ha due squadre che possono intercambiarsi. Gioca su velocità e intensità, attacca bene le fasce laterali. Bisognerà prestare la massima attenzione e stare compatti e aggressivi, senza perdere la voglia di fare male. Il Bologna è forte ma lascia anche spazi per attaccare".