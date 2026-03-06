Indagine su proprietà Milan: Elliott soddisfatto da archiviazione ma non ha azioni

"Elliott ha appreso con piacere" dai media "la richiesta della Procura di Milano di archiviazione dell'indagine sulla proprietà di AC Milan. Tuttavia, non è corretta l'affermazione che Elliott manterrà una partecipazione azionaria" nel club. Lo fa sapere all'ANSA un portavoce di Elliott, precisando che la stessa "non detiene azioni di AC Milan da agosto 2022 e la piccola partecipazione sotto forma di warrant non conferisce alcun diritto di governance o altri diritti associati alle azioni".