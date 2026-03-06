Genova dà l'ultimo saluto al portiere rossoblucerchiato 'Sarin' Di Vincenzo

06 Mar 2026 - 16:43

Genoa e Sampdoria unite nel porgere l'ultimo tributo a Rosario 'Sarin' Di Vincenzo, gloria del calcio italiano, estremo difensore sia rossoblù sia blucerchiato, e prima tra i pali all'Entella, alla Triestina, all'Inter, poi Potenza, Lazio, Brindisi, Imperia e Vercelli. Stamani a Genova nella grande navata unica della chiesa dell'Assunta di Sestri Ponente lo attendevano due omaggi floreali delle società calcistiche genovesi, presenti vecchie glorie 'bipartisan', Puggioni, Casazza, Nicolini tra gli altri, rappresentanti attivi di oggi, un gruppo di ragazzi in divisa rossoblù, giornalisti sportivi in veste privata. I famigliari, in prima fila, ad ascoltare le parole del parroco, don Stefano Moretti. Rosario Di Vincenzo è morto all'età di 84 anni, dopo una lunghissima carriera, sia come portiere che come allenatore e preparatore di 'numeri uno'. 

