Dybala vola a Madrid da Morata per salutare la piccola Bella

AMICI VERI

L'attaccante giallorosso è andato a trovare insieme alla compagna Oriana l'ex compagno e la moglie Alice Campello

© instagram Certe amicizie vanno oltre il campo. Lo sanno bene Paulo Dybala e Alvaro Morata, ex compagni di squadra alla Juve. Nonostante i cambi di maglia di entrambi, i due sono rimasti sempre in contatto e anche tra le rispettive compagne c'è grande feeling. Come dimostra la visita lampo della Joya in Spagna per salutare la bimba appena nata di Alvaro, Bella. Approfittando di due giorni di riposo concessi da Mourinho, Dybala è volato insieme alla fidanzata Oriana Sabatini a Madrid per andare a trovare non solo la piccola, ma anche la moglie di Morata, Alice Campello.

Poco dopo il parto, infatti, la compagna del bomber dell'Atletico era stata ricoverata in terapia intensiva per alcune complicazioni, ma poi la situazione si è risolta per il meglio. Dybala e Oriana Sabatini saranno padrino e madrina di Bella e su Instagram il fuoriclasse giallorosso ha mostrato tutta la sue emozione prendendo in braccio la bimba. "Non ci si può credere", ha scritto Paulo pubblicando una foto che lo ritrae insieme alla neonata.