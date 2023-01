Morata rassicura: "Alice è uscita dalla terapia intensiva, sta meglio"

È passata la paura in casa Morata. Alice Campello dopo le complicanze post parto è uscita dalla terapia intensiva. L'attaccante dell'Atletico Madrid ha voluto rassicurare tutti postando ua foto di sua moglie in camera con la piccola Bella in braccio: "Grazie Alice per avermi dato ancora una volta una lezione. Sei una combattente e un esempio per me. Sono stati i giorni più brutti della mia vita", le parole su Instagram.