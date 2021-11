Conference League, il Bodo Glimt ferma ancora la Roma

ROMA-BODO GLIMT 2-2

I giallorossi non vanno oltre il 2-2 interno contro i norvegesi, raggiunti per due volte grazie a El Shaarawy e Ibañez

Il Bodø/Glimt sorprende ancora la Roma e strappa il pareggio all'Olimpico, rischiando anche il colpo grosso. Nella quarta giornata di Conference League, gli uomini di Mourinho non ritrovano la vittoria e vengono fermati sul 2-2, andando in svantaggio ben due volte: El Shaarawy risponde a Solbakken, poi Ibañez all'83' evita la sconfitta dopo il gol di Botheim. Gli scandinavi sono primi nel girone a 8, i giallorossi seguono a 7.













































































LA PARTITA

Dopo la sconfitta con polemica in campionato, la Roma non torna a vincere in Conference League e pareggia 2-2 in casa contro il Bodø/Glimt, che si conferma squadra rivelazione del torneo dopo la goleada dell’andata. I giallorossi partono baldanzosi e cercano di trovare Zaniolo sulla destra o qualche invenzione di El Shaarawy dall’altra parte. I norvegesi, galvanizzati dal risultato dell’andata, non rinunciano a farsi vedere dalle parti di Rui Patricio e cercano di sorprendere gli avversari in velocità. I padroni di casa crescono nella fiducia e ci provano con Abraham e Veretout, imprecisi, e un paio di tiri di El Shaarawy, murati dalla difesa. I giallorossi però si scoprono troppo e lasciano spazi. Proprio allo scadere del primo tempo Solbakken trova il sinistro da fuori che si infila all’incrocio e sorprende Rui Patricio, per il vantaggio ospite che gela l’Olimpico.

All’intervallo Mourinho dà fiducia a Perez e Villar, ma a trovare il pareggio è El Shaarawy. L’ex Milan si libera in area di rigore al 54’, si ritaglia lo spazio con una finta e trova il destro a giro che vale l’1-1. Quando la partita sembra raddrizzata, la Roma viene di nuovo colpita a freddo: Sampsted scappa via sulla destra e mette in mezzo, dove Botheim sbuca tutto solo per infilare Rui Patricio di testa. Il 2-1 scuote di nuovo i padroni di casa, che alzano subito il ritmo ma sprecano dalla distanza con Veretout e qualche ripartenza interessante. A un quarto d’ora il nuovo entrato Shomurodov colpisce il palo da due passi, deviando di testa una spizzata di Mancini su azione di calcio d’angolo; poi Cristante svirgola fuori la ribattuta. Haikin nega il pareggio a El Shaarawy, ma all’83’ interviene in ritardo sul colpo di testa di Ibañez: la goal line technology convalida il gol del nuovo pareggio. L’assalto finale della Roma non produce frutto e il 2-2 tiene fino al triplice fischio. Il Bodø/Glimt conserva quindi il primo posto nel girone, a 8 punti, mentre i giallorossi sono appena dietro a 7. Con lo Zorya salito a 6, la lotta per la qualificazione rimane serrata.

IL TABELLINO

ROMA – BODO GLIMT 2-2

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Ibañez, Cristante, Mancini, Karsdorp; Veretout, Darboe (1’ st Villar); El Shaarawy (44’ st Zalewski), Mkhitaryan (1’ st Perez), Zaniolo (22’ st Shomurodov); Abraham (36’ st Mayoral). A disp.: Fuzato, Bove, Calafiori, Diawara, Kumbulla, Missori, Reynolds. All.: Mourinho.

Bodo Glimt (4-3-3): Haikin; Bjorkan, Lode, Moe, Sampsted; Konradsen (44’ st Vetlesen), Hagen, Brunstad Fet; Pellegrino (44’ st Mugisha), Botheim, Solbakken. A disp.: Smits, Berg, Hoibraaten, Kongsro, Koomson, Kvile, Moberg, Nordas, Pernambuco. All. Knutsen

Arbitro: Papapetrou (Gre)

Marcatori: 46’ Solbakken (B), 54’ El Shaarawy (R), 65’ Botheim (B), 84’ Ibañez (R)

Ammoniti: Cristante (R), Haikin (B), Ibañez (R), Solbakken (B), Moe (B)