Amichevoli, Tottenham-Roma 0-1: subito assist per Dybala, in gol Ibañez

TOTTENHAM-ROMA 0-1

Ad Haifa, Mourinho batte Conte grazie al colpo di testa del brasiliano su angolo battuto dalla Joya

Mou fa lo sgambetto a Conte

































Paulo Dybala è subito decisivo nella prima amichevole di lusso vinta dalla Roma sul Tottenham: ad Haifa, finisce 1-0 per i giallorossi. Decide il colpo di testa al 29' di Ibañez, che insacca su calcio d'angolo battuto dalla Joya, al primo vero test di livello con la maglia degli uomini di Mourinho e in campo per 60 minuti. Gli Spurs di Conte non vanno invece oltre un gol annullato al 38' a Kane per fuorigioco di Kulusevski.

Primo vero test e prima firma di Paulo Dybala sul precampionato della Roma. Dopo le prove generali fatte contro l'Ascoli, la Joya gioca un'ora e contribuisce con l'assist decisivo per il successo per 1-0 dei giallorossi sul Tottenham. Ad Haifa, gli uomini di Mourinho si portano in vantaggio al 29': a sbloccare il match è Ibañez, che sfrutta l'angolo battuto dall'argentino e, di testa, batte Lloris. Nove minuti dopo, Kane sembra pareggiare da pochi passi, ma l'azione è viziata dal fuorigioco di Kulusevski, che mette l'inglese solo davanti a Rui Patricio.

La partita di Dybala finisce al 60', quando Mourinho lo richiama in panchina per fare spazio a Matic. Il Tottenham, intanto, insiste ma riesce a rendersi pericoloso soltanto con Kane, che prima ci prova dalla distanza senza precisione, poi spedisce sulla barriera un calcio di punizione nel finale, con Emerson Royal che si divora di testa il pareggio nel recupero. Finisce così 1-0, con la Roma che torna alla vittoria in questo precampionato e, da stasera, può godersi un Paulo Dybala in più. Il Tottenham di Conte, invece, si avvicina con un ko al debutto in Premier League in programma il 6 agosto contro il Southampton.