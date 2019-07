Amichevoli, Roma-Tor Sapienza 12-0: Fonseca si gode Schick e Spinazzola

18/07/2019

Primi scorci della nuova Roma di Paulo Fonseca. In attesa di Zaniolo, tornato oggi ad allenarsi, Mancini, appena aggregato al gruppo, e qualche altro volto nuovo, la prima formazione del tecnico portoghese è un 4-2-3-1 con Pastore dietro a Schick e Santon accanto a Juan Jesus come difensore centrale. Subito in campo anche Spinazzola come terzino sinistro.



La Pro Calcio Tor Sapienza si limita a provare a contenere, la Roma non fatica però molto a sfondare. Al 10’ Perotti si procura e trasforma un calcio di rigore per il primo gol giallorosso dell’era Fonseca, al 25’ poi Schick con una deviazione di tacco beffa il portiere Mattia. Arriva anche Mancini in panchina a osservare i nuovi compagni che dopo il cooling break vanno ancora in gol con Spinazzola che al 43' converge e di destro mette sul secondo palo, Spinozzi al 45’ con una bella volée e ancora Schick per la doppietta al 48’ con il sinistro che fa terminare il primo tempo sul 5-0 Roma.



Nella ripresa Fonseca cambia tutti e 11 i giocatori, senza però rinunciare al 4-2-3-1, a cercare trame di gioco offensive e propositive e a non arretrare nei rari momenti in cui i giallorossi non sono in possesso di palla. Il Tor Sapienza prova a fare qualcosa in più consapevole che restare tutto dietro non serve a nulla, la Roma continua a creare e segnare. Al 48’ Dzeko, oggetto del desiderio dell'Inter, lancia in profondità Under che non ha difficoltà a battere Mattia, con il giovane portiere della formazione gialloverde sfortunato al 56’ quando la conclusione di Antonucci trova il palo e poi gli sbatte sulla schiena prima di finire in porta. Dzeko non perdona in area al 58’ e anche Antonucci trova un gol tutto suo al 60’ con un tocco di punta per il 9-0. Nel finale ancora gol: Florenzi (schierato nell'insolito ruolo di esterno sinistro d'attacco) al 72’ chiude il triangolo con Antonucci e al volo mette dentro sfruttando un’incertezza di Mattia, poi all’80’ trova la doppietta con il tap in dopo il tocco sotto di Dzeko che finisce sulla traversa. A definire il tabellino sul 12-0 ci pensa ancora Antonucci all’88’.