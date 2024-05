Amichevole, Roma-Milan 5-2: goleada giallorossa a Perth

AMICHEVOLE DI LUSSO

Gli uomini di De Rossi segnano con Baldanzi, Abraham, Angeliño, Dybala e Azmoun: non bastano Theo Hernandez e Okafor

Milan-Roma, le foto dell'amichevole in Australia









































1 di 22 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 22 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Nell'amichevole di Perth che manda ufficialmente in archivio la stagione di Roma e Milan, i giallorossi si impongono 5-2. La formazione di De Rossi segna con Baldanzi (27'), Abraham (47'), Angeliño (54'), Dybala (57') e Azmoun (77'), mentre alla squadra momentaneamente guidata da Bonera non bastano le reti di Theo Hernandez (37') e Okafor (55'). Olivier Giroud gioca il primo tempo per poi salutare definitivamente i rossoneri.

La Roma chiude con una vittoria la sua stagione: 5-2 al Milan nell'amichevole di Perth. I giallorossi passano in vantaggio al 27': Dybala serve Baldanzi, che sfrutta una disattenzione di Pobega e Theo Hernandez per rientrare sul sinistro e battere un non eccellente Sportiello. I rossoneri pareggiano proprio con il francese, che con un gran sinistro al volo dal limite dell'area su corner battuto da Adli trova l'angolino basso. Poco prima dell'intervallo, però, gli uomini di De Rossi trovano il 2-1 con Abraham, che si fionda sul cross di Angeliño e insacca.

Nella ripresa, Bonera toglie Giroud, concludendo a tutti gli effetti l'avventura del transalpino con il Milan, inserendo Okafor. Nel frattempo, al 54', l'ex Lipsia, appena riscattato dalla Roma, trova il 3-1 con l'aiuto di una deviazione di Tomori, ma passa soltanto un minuto e proprio Okafor accorcia le distanze. Ma il festival del gol non è finito, perché al 57' Dybala realizza una rete molto simile a quella messa a segno in Europa League nel Derby dei quarti di finale: sinistro sul secondo palo dal limite dell'area. Il tabellino si completa con il sigillo, al 77', di Azmoun, che riceve spalle alla porta da Bove, punta l'area e di destro segna anche grazie all'aiuto del palo. La Roma chiude così la stagione con una vittoria, mentre l'attenzione del Milan ora si sposterà tutta sugli inevitabili cambiamenti del post Pioli.