Alta tensione in casa Roma: i Friedkin chiedono di abbassare i toni, tanti dubbi e una certezza per il futuro
I giallorossi possono ancora conquistare la Champions con Gasp che ha una richiesta chiara per la prossima stagione
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Nervi tesi in casa Roma. Il successo contro il Lecce ha riportato i giallorossi a tre punti dalla Champions ma non il sereno con Gasperini che non ha più rapporti idilliaci con Massara e Ranieri, i due uomini di fiducia della società. Il problema è sempre il solito e già evidenziato: le ambizioni della proprietà e i conseguenti risvolti sul mercato. L'ex allenatore dell'Atalanta gradisce lavorare con i giovani, ma avrebbe voluto anche calciatori pià esperti. E soprattutto con caratteristiche ben precise per sviluppare un certo tipo di calcio come sottolineato in più occasioni.
Proprio su questo aspetto Gasperini chiederà rassicurazioni ai Friedkin in caso di permanenza nella prossima stagione. A proposito dei Friedkin: gli americani non intendono far fuori nessuno a stagione in corso ma si aspettano di arrivare in Champions. Soprattutto per incassare un bel gruzzoletto e migliorare la rosa. In attesa di fare i conti a fine stagione, la proprietà ha chiesto a tutti di abbassare i toni davanti ai media e di ritrovare un minimo d'unità dato che l'obiettivo è ancora raggiungibile. Considerando che l'attuale allenatore continua ad avere la squadra dalla sua parte. L'unica certezza è la Triade Ranieri-Massara-Gasperini difficilmente si vedrà anche nella prossima stagione come confermato da Il Messaggero.