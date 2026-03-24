Alta tensione in casa Roma: i Friedkin chiedono di abbassare i toni, tanti dubbi e una certezza per il futuro

Nervi tesi in casa Roma. Il successo contro il Lecce ha riportato i giallorossi a tre punti dalla Champions ma non il sereno con Gasperini che non ha più rapporti idilliaci con Massara e Ranieri, i due uomini di fiducia della società. Il problema è sempre il solito e già evidenziato: le ambizioni della proprietà e i conseguenti risvolti sul mercato. L'ex allenatore dell'Atalanta gradisce lavorare con i giovani, ma avrebbe voluto anche calciatori pià esperti. E soprattutto con caratteristiche ben precise per sviluppare un certo tipo di calcio come sottolineato in più occasioni.