PAGELLE DI ROMA-LECCE

Le pagelle di Roma-Lecce: Robinio Vaz finalmente decisivo, Hermoso fa praticamente tutto

Malen è determinante ma non segna per le grandi chiusure di Tiago Gabriel, l'unico romanista sotto tono è Tsimikas sulla fascia sinistra

di Enzo Palladini
22 Mar 2026 - 19:59
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ROMA 

Svilar 6 - Anche se il Lecce tira poco, il portiere giallorosso non appare in grande serata, con alcune incertezze che non gli sono abituali. Poi si riscatta con una grande parata su N'Dri. 

Mancini 6,5 - Si gusta fino in fondo lo spicchio di libertà che gli concede Gasperini, spingendosi spesso in avanti, dove si trova perfettamente a suo agio e dove crea pericoli agli avversari con i suoi inserimenti. Deve arrendersi per problemi fisici. 

Dal 1' st Ghilardi 6 - Va a svolgere i compiti di Mancini, ma senza la stessa precisione in fase di possesso. 

Ndicka 6 - Serate così, contro squadre che stanno molto sotto la linea della palla e hanno una sola punta vera, sono un invito a nozze per lui, che presidia la sua area con autorità e pensa spesso a riempire quella opposta. 

Hermoso 7 - Cacciatore di avversari in giro per la sua metà campo, stronca sul nascere diverse azioni che possono diventare potenzialmente pericolose. Ma dimostra di avere anche qualità tecniche eccellenti con il cross da cui nasce l'1-0 per la Roma. E per completare la sua grande serata salva anche sulla linea un gol che sembra fatto. 

Rensch 6 - Tocca moltissimi palloni, spesso in un dialogo stretto con Mancin, formando una catena di destra che sale bene anche se Pisilli da quella parte non è in grande serata, almeno fino a quando non gli viene cambiata la posizione.

Cristante 6,5 - Quando si gioca in due in mezzo al campo, la soluzione funziona se c'è grande compatibilità con chi sta accanto. Il capitano in questo caso soffre molto e deve arretrare il suo raggio d'azione. Però, soprattutto nel secondo tempo, prende possesso della sua zona e non lascia passare nessuno. 

El Aynaoui 5,5 - Non è Manu Konè e non lo sarà mai. Le caratteristiche sono completamente diverse e anche l'accuratezza di certe giocate non convince fino in fondo. 

Dal 6' st Robinio Vaz 7 - Che avesse delle qualità era abbastanza evidente. Ma gli mancava sempre qualcosa. Il gol per esempio. Ora è arrivato anche quello, gol importante che sblocca la partita. Potrebbe guadagnarsi un 8 se non tirasse alle stelle un'occasione favorevole. 

Tsimikas 5 - Certe volte ci si chiede perché giochi così poco in questa squadra. In questo caso è abbastanza chiaro. Prestazione timida la sua, con poco apporto alla fase offensiva e qualche difficoltà nelle chiusure. 

Dal 29' st Angelino 6 - Un graditissimo ritorno, acclamato da un grande applauso. Un'arma in più per Gasperini. 

Pisilli 6 - Fa sempre una certa fatica quando viene impiegato più avanti del normale. De gioca da trequartista, non ha davanti a sè lo spazio per sprigionare il proprio dinamismo e diventa più facile da arginare. Un po' meglio quando si abbassa sulla linea dei centrocampisti. 

Pellegrini 6,5 - Quando agisce sulla sinistra, gli manca sempre qualcosa a livello di creatività. Lo dimostra il fatto che appena svaria sulla destra, dopo venti minuti di gioco, inizia e conclude una splendida azione vanificata da una parata di Falcone. Allora inizia ad andarci più spesso e fa bene. Alla fine si sacrifica in un utile lavoro tattico. 

Dal 34' st Venturino sv. 

Malen 6,5 - Conferma in pieno la sua imprescindibilità in questa squadra. Quando parte, brucia chiunque nei primi metri, diventa quasi imprendibile. Solo alcuni grandi recuperi di Tiago Gabriel riescono ad arginarlo. Alla distanza sente un po' la stanchezza, del resto gioca sempre. 

Dal 29' st Arena 6 - Ci mette il suo entusiasmo e la sua gioventù, come sempre quando entra. 

Allenatore Gasperini 6,5 - Serviva una reazione dopo l'eliminazione dall'Europa League e la squadra l'ha mostrata, nonostante qualche assenza importante. 

LECCE 

Falcone 6,5; Danilo Veiga 6,5, Siebert 6, Tiago Gabriel 7, Gallo 5,5; Ramadani 6,5 (40' st Sala sv), Ngom 6,5; Pierotti 6 (40' st Helgason sv), Gandelman 6 (16' st Fofana 6), Banda 6 (21' st N'Dri 6,5); Stulic 5,5 (16' st Cheddira 6). Allenatore Di Francesco 6. 

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