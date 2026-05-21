Mondiali 2026: la Germania ritrova Neuer, l'ultima presenza a Euro 2024

21 Mag 2026 - 13:22
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Manuel Neuer tornerà a vestire la maglia della nazionale tedesca in occasione dei Mondiali del 2026 in Nord America. Lo ha annunciato il commissario tecnico della nazionale tedesca Julian Nagelsmann. Il capitano e portiere del Bayern Monaco aveva annunciato alla fine dell'estate del 2024 il suo ritiro dalla nazionale per concentrarsi sugli obiettivi con il club. La sua ultima partita con la Germania risale a quasi 700 giorni fa, la sconfitta contro la Spagna nei quarti di finale di Euro 2024.

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