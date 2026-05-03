Roma, Gasperini: "Konè e Dybala ok. Il futuro? Non ora. La proprietà delusa, ma..."

03 Mag 2026 - 14:03

"Ci sono due binari ora, la stagione che è viva, domani giochiamo una partita molto importante contro la Fiorentina, una squadra che si è tolta da una situazione difficile e che è di sicuro valore. Abbiamo l'assoluta concentrazione su questa gara, a 4 giornate dalla fine siamo ancora dentro. Dobbiamo vedere anche i risultati delle altre. Dobbiamo mantenere tutta l'attenzione su questa stagione. Il comportamento della squadra è stato eccezionale, cerchiamo di andare avanti in queste quattro partite, compreso il derby di mezzo. Koné ha recuperato, Dybala lo aveva già fatto la scorsa settimana, quindi sono entrambi disponibili". Così il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, in conferenza stampa a Trigoria alla vigilia del match di domani sera contro la Fiorentina. "Giustamente si comincerà a parlare del futuro, ma credo che non è questo il momento. Siamo ancora dentro alla stagione, cercherò di essere il più chiaro possibile, anche per i tifosi per capire cosa si cercherà di fare", ha aggiunto Gasperini. "La presenza dei Freidkin a Roma è un segnale, magari la proprietà inizia a muoversi non solo per il finale di campionato ma anche in prospettiva futura. C'è stato un po' di sviluppo in questa settimana e va dato atto alla società che forse ha patito una grossa delusione che non si aspettava e ha dovuto magari prendere un altro tipo di strada da quello che immaginava. La proprietà dovrà avere tutto il tempo e la chiarezza necessaria per fare tutte quanto serve e quando lo farà avrà tutti i mezzi per farlo al meglio", ha specificato. "Con Massara poco feeling tecnico? Io ora penso alla Fiorentina, per il resto se ne parlerà al momento giusto e nei modi giusti. Sarà soprattutto la società a parlarne. Mi auguro che ci sia un incontro con la società. Quando sarà il momento di parlare del futuro. Sembra che adesso siamo vicini a questo"

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